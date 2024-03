Cruz Contreras

Cruz es uno de los animadores mexicanos favoritos de los últimos años. Tiene 33 años y desde 2021 se lanzó a vivir a Canadá para trabajar con Sony Pictures como Character FX Artist, una especialización en el área de efectos visuales de las películas. Son quienes realizan todos los detalles para que los personajes se vean realistas.

Todos esos “pelitos”, texturas de la ropa, el aspecto de la piel de los personajes animados se logran gracias a personas como Cruz Contreras, quien nació en Iguala, Guerrero.

“Yo no soy nadie diferente. No es como que yo nací exactamente para hacer esto o que tuviera todo el camino planeado. La vida me ha traído para acá y le he echado muchas ganas. Me he matado estudiando mucho y creo que tuve una sola oportunidad que me abrió las puertas para acá y de esa oportunidad me agarré y aquí estoy”, dijo Cruz en una entrevista de 2023 con Animal MX .

Pues bien, en esta ocasión, Cruz forma parte del equipo de animación de Sony Pictures que está nominado al Oscar 2024 por Mejor película animada por las innovadoras técnicas utilizadas en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Y no es la primera vez que el guerrerense favorito de los mexicanos tiene una nominación. En 2023 la película The Sea Beast, de Netflix, en la que él trabajó durante poco más de un año, también fue nominada por la Academia.