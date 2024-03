¿Quiénes cantarán en vivo en la gala de los Oscar 2024?

También se confirmó una presentación de Billie Eillish y su hermano Finneas, quienes subirán al escenario con otra canción de "Barbie", la introspectiva "What Was I Made For?".

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas además anticipó que Scott George y Osage Singers tocarán "Wahzhazhe (A Song for My People)" de la película Los asesinos de la luna.

Completando la lista están Jon Batiste interpretando "It Never Went Away" del documental American Symphony y Becky G, que cantará “The Fire Inside”, escrita por la eterna nominada Diane Warren para Flamin' Hot.

Si bien la canción de Eilish ganó ya dos Grammys y es la clara favorita, "I'm Just Ken" -escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt- fue uno de los hitos de la exitosa cinta e ilusiona a los fanáticos con que Gosling la cante en la noche de los Oscar. De hecho, la canción alcanzó la lista Billboard Hot 100.

Los premios Oscar 2024 se realizarán el próximo domingo 10 de marzo a partir de las 17:00 horas tiempo centro de México.

Con información de AFP