¿Ya viste las películas? Las claves para entender las nominaciones al Oscar

A continuación, seis claves para entender los Oscar 2024:

¿'Oppenheimer' es imbatible?

El cine vivió un año sólido y prolífico en 2023, con la mayor cantidad de ofertas comerciales y éxitos aclamados vistos desde la pandemia, de acuerdo con los expertos. Esta solidez hace que el imparable triunfo en la temporada de premios de Oppenheimer, el drama de Nolan sobre el padre de la bomba atómica, sea aún más impresionante.

La película conquistó reseñas favorables inmediatamente después de su lanzamiento en julio, y se posicionó en tercer lugar en la taquilla con 950 millones de dólares, detrás de Barbie y Super Mario Bros. La película. La producción de tres horas arrasó en las primeras premiaciones de la temporada y lidera la carrera por los Oscar con 13 nominaciones, apenas una abajo del récord que ostentan La malvada, Titanic y La La Land.

¿Cerrará con broche de oro su año el próximo 10 de marzo?

America Ferrera sorprende

Barbie tiñó las redes sociales de rosado y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos de la mano de su protagonista, Margot Robbie, y su directora, Greta Gerwig. Pero fue America Ferrera, estadounidense de raíces hondureñas, quien se hizo este martes con la nominación a mejor actriz de reparto.

Su rol de Gloria, una madre que intenta mejorar la relación con su hija adolescente, cautivó a las audiencias al articular un emocionante monólogo sobre lo difícil que es para las mujeres satisfacer los cánones de la sociedad.

Se trata de la primera nominación al Oscar para Ferrera, quien se consagró en la televisión como Betty, la protagonista de la versión estadounidense de la serie colombiana Betty la fea.

Representación femenina

Greta Gerwig, cuya adaptación de Mujercitas fue ignorada por la Academia en el pasado, volvió a quedar por fuera de la contienda en esta edición. Pero Barbie se hizo con la nominación a Mejor película, siendo una de las tres cintas dirigidas por mujeres compitiendo de forma simultánea, un hito para la Academia.

La francesa Justine Triet, quien está arrasando en esta temporada de premios con su Anatomía de una caída, no sólo posicionó la película para la mayor estatuilla de la noche, sino que se convirtió en la octava mujer en ser nominada al Oscar para mejor dirección.

Hollywood vintage

Los veteranos de Hollywood, Martin Scorsese y John Williams, aumentaron su lista de nominaciones el pasado martes y, de paso, establecieron nuevos récords.

Scorsese, de 81 años, se convirtió en el director de mayor edad en ser nominado con Los asesinos de la luna. La décima nominación de su carrera lo coloca a dos de distancia de William Wyler, con quien Scorsese ya está trabajando en un nuevo proyecto.

Por su parte, el compositor John Williams conquistó su 49º nominación por la banda sonora de Indiana Jones y el dial del destino. "También es, hasta donde sabemos, el candidato de más edad en una categoría competitiva, con 91 años", dijo la Academia.

Leonardo DiCaprio por fuera

Bastante que Hollywood ha discutido sobre el tema durante semanas.

¿Podría Leonardo DiCaprio, una de las mayores estrellas de cine del mundo, quedarse por fuera de las nominaciones? Después de todo el actor consume casi dos horas de pantalla en Los asesinos de la luna, una hora más que sus nominados colegas Lily Gladstone y Robert De Niro. Pero en una categoría reñida, se impuso el veterano Colman Domingo, por Rustin.

Domingo, de 54 años, tiene una carrera en la pantalla y el teatro, con papeles de reparto en producciones como Lincoln, Selma: El poder de un sueño, Si la colonia hablara y La madre del blues. Pero es su rol del activista por los derechos civiles, Bayard Rustin, el que le dio su primera oportunidad de consagrarse con un Oscar.

Sorpresas en el documental

La categoría documental es tal vez la que más sorpresas produjo en las nominaciones de este año.

Producciones anticipadas por los especialistas como Still: Una película sobre Michael J. Fox, sobre la vida del actor tras el diagnóstico de Parkinson, y American Simphony, de Netflix, sobre el proceso creativo del premiado músico Jon Batiste, se quedaron por fuera del anuncio.

En su lugar, las nominadas fueron para la chilena La memoria infinita, que sigue a una pareja cuyo esposo fue diagnosticado con Alzheimer, la cinta sobre derechos de las mujeres Las cuatro hijas y To Kill a Tiger, el de trama política Bobi Wine: The People's President y la pieza sobre la guerra en Ucrania 20 Days in Mariupol.