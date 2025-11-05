Publicidad

Estilo

Balmain le dice adiós a Olivier Rousteing como su director artístico

La casa de moda informó que el diseñador deja la empresa después de 14 años de trabajo conjunto.
mié 05 noviembre 2025 11:22 AM
olivier rousteing deja balmain
Olivier Rousteing deja la dirección artística de Balmain tras 14 años al frente de la casa de moda. (Foto: Julien De Rosa | AFP)

Un ciclo en Balmain se cierra: la casa de moda anunció que Olivier Rousteing dejará de ser su director artístico tras 14 años de trabajo con la empresa

En un mensaje de Instagram , la marca de lujo informó que en próximas semanas revelará su “nueva organización artística”, mientras que el presidente de Mayhoola, el fondo de inversión catarí al que pertenece la marca, Rashid Mohamed Rashid, dijo sentirse agradecido con el diseñador “por su extraordinaria contribución a Balmain” pues, en sus palabras, redefinió “las fronteras de la moda” e inspiró a una nueva generación.

Fue una historia extraordinaria, una historia de amor, una historia de vida.
Olivier Rousteing al dejar la dirección artística de Balmain

¿Qué dijo Olivier Rousteing sobre su salida de Balmain?

El diseñador originario de Burdeos, Francia, es uno de los pocos creadores negros en la industria y ha sido una figura clave para que las generaciones más jóvenes se acerquen al universo del lujo.

En 2011 fue nombrado director artístico de Balmain, aunque desde 2009 trabajaba en la empresa como responsable de estudio.

“Hoy marca el final de mi etapa en Balmain. Hace 16 años comencé esta aventura sin saber lo que me deparaba el futuro”, dijo el diseñador en su cuenta de Instagram una vez que se anunció su salida de la casa de moda francesa. “Fue una historia extraordinaria, una historia de amor, una historia de vida. Nada de esto habría sido posible sin mi familia elegida, mi equipo, el grupo y todas las personas que creyeron en mí desde el principio”.

La huella de Olivier Rousteing no solo en Balmain, sino en el mundo de la moda y el lujo, es fuerte e indeleble: con desfiles al ritmo de hip hop, la defensa acérrima de la diversidad en las pasarelas y una colaboración con H&M en 2015, hizo de la casa de moda que era poco conocida se transformara en un referente.

