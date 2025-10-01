Publicidad

Estilo

Plumas a base de plantas, la nueva alternativa vegana de Stella McCartney

La diseñadora británica, reconocida por revolucionar la industria de la moda con alternativas sin crueldad animal, presentó su nueva colección en Fashion Week Paris SS-26.
mié 01 octubre 2025 07:12 PM
stella-mccartney-plumas-hechas-con-plantas.jpg
Stella McCartney presentó las fevvers, plumas hechas a base de plantas, en Fashion Week Paris SS-26. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Desde el inicio de su carrera, Stella McCartney ha dejado algo muy claro: la industria de la moda y el lujo puede aspirar a alejarse de la crueldad animal y la sobreexplotación de recursos y optar por alternativas éticas. En la Semana de la Moda de París SS-26 su postura dio otro paso adelante.

La diseñadora británica presentó plumas a base de plantas e hizo una dura crítica a la cría de aves utilizadas para la industria de la moda.

“Llevo más de 30 años hablando de no matar vacas, cabras ni serpientes o cualquier otro animal vivo para convertidor en un zapato o un bolso en mi industria”, dijo Stella McCartney al terminar su desfile. “Pero me di cuenta no hace mucho que las plumas eran otra parte bárbara de la industria”.

La solución de McCartney, de 51 años, para no utilizar plumas de aves fue reemplazarlas por un nuevo producto llamado fevvers, producido por una pequeña empresa británica en colaboración con Chanakya International, una marca india de bordados y textiles.

Stella McCartney: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Stella McCartney presentó su colección Womenswear Spring/Summer 2026 en Paris Fashion Week. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Las plumas, o mejor dicho fevvers, se presentaron en tonos pastel y le dieron ligereza a un par de vestidos rosa y azul, así como a distintos corpiños de la colección.

Para fabricar estas plumas, McCartney explicó que se cultivaron láminas de pasto que fueron teñidas de forma natural y cosidas a mano. “Obtienes el mismo efecto (que las plumas) y no estás matando a miles de millones de aves”.

Stella McCartney, en el desfile Paris Fashion Week SS-26
Stella McCartney. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

McCartney, de 51 años, ha dedicado su carrera como diseñadora de modas a impulsar alternativas veganas en industrias como el cuerpo y pieles exóticas.

En cuanto a las plumas exóticas, estas han sido un elemento esencial en la industria de la moda y aunque las garzas y otra aves están ahora protegidos, todavía se utilizan plumas en grandes cantidades, sobre todo de avestruces que distintos grupos defensores de animales han denunciado son criadas en condiciones inhumanas.

Con información de AFP

