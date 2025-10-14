Maria Grazia Chiuri regresa a Fendi: todo sobre su nuevo capítulo como directora creativa

Chiuri, de 61 años, sucede a Silvia Venturini Fendi, heredera de los fundadores de la marca, que supervisaba las líneas de accesorios y hombre desde 1994 y se encargaba de las colecciones de mujer desde la partida del diseñador inglés Kim Jones en octubre de 2024.

Su primera colección será presentada en la Semana de la Moda otoño-invierno 2026-2027 de Milán en febrero.

"Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actualmente y estoy encantado de que haya decidido volver a Fendi para seguir expresando su creatividad dentro del grupo", expresó Bernard Arnault, director general de LVMH, en un comunicado.

"Estoy convencido de que contribuirá a la renovación artística y al éxito futuro de la casa, al tiempo que perpetuará su singular legado", añadió.

Vuelvo a Fendi con honor y alegría Maria Grazia Chiuri

"Vuelvo a Fendi con honor y alegría", comentó por su parte Chiuri.

En dónde ha trabajado Maria Grazia Chiuri

Formada en el Instituto Europeo di Design de Roma, la diseñadora de modas italiana empezó su carrera en la marca en los años 1990, en el departamento de accesorios.

Junto con su compatriota Pierpaolo Piccioli, ahora director artístico de Balenciaga, contribuyó a la fama del bolso Baguette, diseñado por Silvia Venturini Fendi y que desde entonces se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de la firma.

Tras una etapa en Valentino, donde codirigió la casa de 2008 a 2016 junto a Piccioli, tomó las riendas de las colecciones femeninas de Dior en 2016, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el puesto de directora artística de la casa parisina.

Durante nueve años, impuso su visión de la mujer Dior, combinando feminismo, comodidad y elegancia. Multiplicó las colaboraciones con artistas e integró mensajes sociales en sus creaciones.

Este anuncio forma parte de una gran reorganización dentro de la industria de la moda de lujo, en la que Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga, Loewe o Versace presentaron recientemente nuevos equipos creativos.

