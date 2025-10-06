Blazy con Chanel: el inicio del idilio entre el diseñador y la casa de moda

“Chanel es amor”, dijo Blazy en un comunicado. “El nacimiento de la modernidad de la moda es fruto de una historia de amor”.

La presentación de su colección en el Grand Palais era la que más expectación generaba en la Semana de la Moda parisina.

Arrancó con un pantalón con chaqueta corta –un guiño claro a Coco Chanel, fundadora de la casa–, que revolucionó los cánones de la moda en la década de los 50. A lo largo de la pasarela, el diseñador francobelga exploró los clásicos: desde los tweeds (deshilachados y con múltiples colores), hasta conjuntos en blanco y negro con líneas puras.

Matthieu Blazy al terminar la presentación de su nueva colección con Chanel en París Fashion Week SS-26. (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Algunas de las sorpresas fueron las faldas con cortes oblicuos, vestidos con acabados florales, gabardinas con líneas marcadas y el clásico de clásicos: el traje con falda, sello de Chanel, pero en una infinidad de colores y texturas.

“Fuera del tiempo y del espacio, una idea de libertad. La libertad que Gabrielle Chanel llevó y conquistó”, dijo Blazy.

Matthieu Blazy con Chanel: una presentación en un escenario único

El Grand Palais de París tuvo una impresionante escenografía: enormes planetas brillantes de colores rodeaban no solo a las modelos, también a los invitados. Mientras que las butacas se llenaron de las estrellas más reconocidas del espectáculo, desde Nicole Kidman y Kendall Jenner, hasta Pedro Pascal, Tilda Swinton y Penélope Cruz, y por supuesto la primera embajadora de Chanel con Blazy: Ayo Edebiri.

El Grand Palais de París fue el escenario para la presentación de la nueva colección de Chanel. (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

El diseñador de 41 años protagonizó uno de los mayores movimientos en la industria de la moda en el último año: tras trabajar con Bottega Veneta –del grupo Kering–, anunció su cambio a Chanel, relevando a Virginie Viard.

Esto lo convierte en el cuarto director creativo en la historia de la maison, después de su fundadora Gabrielle Coco Chanel, Karl Lagerfeld y la propia Virginie Viard.

¿El mayor reto para Blazy? Hacer evolucionar la marca, sin perder la elegancia icónica que le da su prestigio.

“Es Chanel, pero con nuevos horizontes. Ha abierto nuevas puertas”, aseguró Bruno Pavlovsky, presidente de las actividades de moda en Chanel. “Buscábamos a alguien que estuviera en sintonía con los valores de la marca y es más el carácter de Matthieu, su discreción, lo que está en sintonía con la marca, el hecho de ponerse al servicio de la marca y trabajar con los equipos".

