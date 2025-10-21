Publicidad

Estilo

Hermès nombra a Grace Wales como nueva directora de sus colecciones masculinas

La diseñadora tomará el relevo de Véronique Nichanian en la línea masculina tras casi cuatro décadas en el cargo.
mar 21 octubre 2025 11:26 AM
Grace Wales Bonner. (Dia Dipasupil/Getty Images)

La marca de lujo Hermès anunció este martes el nombramiento de la diseñadora Grace Wales Bonner al frente de la línea prêt-à-porter masculina, en remplazo de Véronique Nichanian, quien ocupó el cargo durante casi cuatro décadas.

Para ver su trabajo plasmado en las colecciones de Hermès tendremos que esperar, pues el grupo anunció que la británica presentará su primera colección en enero de 2027.

Grace Wales Bonner, diplomada de la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins de Londres, tiene una sólida experiencia en la moda masculina con su marca homónima, que desarrolla desde hace una década.

Su visión contemporánea de la moda, la artesanía y la cultura seguirá marcando el estilo del prêt-à-porter masculino de Hermès

"Su visión contemporánea de la moda, la artesanía y la cultura seguirá marcando el estilo del prêt-à-porter masculino de Hermès, combinando con confianza su visión de la época y el legado de la casa", afirmó Pierre-Alexis Dumas, director artístico general de Hermès.

Por su parte, Grace Wales Bonner se congratuló de incorporarse a "una marca tan mágica". "Abrir este nuevo capítulo, formar parte de esta estirpe de artesanos y creadores es un sueño para mí", dijo.

Hermès anunció la semana pasada la salida de la diseñadora francesa de 71 años Véronique Nichanian, tras 37 años trabajando para la marca.

La firma dijo que Nichanian presentará en enero, durante la Semana de la Moda de París otoño-invierno 2026-2027, su último desfile para la casa.

