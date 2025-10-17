Hermès dice adiós a Véronique Nichanian tras 37 años como diseñadora de la casa

La maison informó en un comunicado que durante la Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2026, Nichanian dejará la casa, poco después de que el diario Le Figaro revelara la información.

“Con mucha emoción presentaremos la última colección de Véronique Nichanian, directora artística del universo masculino de Hermès, el sábado 24 de enero de 2026”, dijo la casa de moda luego de que la propia diseñadora de 71 años dio unas declaraciones al medio francés.

“Es hora de pasar el testigo”, dijo Nichanian quien afirmó que, a pesar de aún tener ideas para su trabajo, desea dedicar más tiempo a su vida privada y “cumplir un sueño” que acaricia desde hace mucho tiempo: pasar varios meses en Japón. "Estoy muy orgullosa de haber creado lo que yo llamo 'prendas objeto', prendas transformables, reversibles, que te acompañan en la vida. La moda masculina ha sido para mí un formidable campo de expresión".

Contratada por Jean-Louis Dumas, presidente del grupo Hermès de 1978 a 2006, en 1988 cuando estaba en Cerruti, la diseñadora construyó a lo largo de las décadas "un estilo contemporáneo, en una reinvención permanente de la prenda y sus usos, y a través de una investigación constante sobre los materiales, el saber hacer y el color", afirmó la marca.

Según Le Figaro, la persona que la sustituirá se dará a conocer en los próximos días.

La línea femenina en Hermès está a cargo de Nadège Vanhée-Cybulski desde 2014.

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, el director del grupo de lujo, Axel Dumas, mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.