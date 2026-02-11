Jennifer Aniston y sus reflexiones más poderosas sobre fama, trabajo y amor

Antes de ser la estrella internacional que es hoy, Aniston trabajó en televisión y teatro off Broadway, pero su gran salto llegó con Friends y su papel de Rachel Green le valió un Emmy y un Golden Globe.

Ese fue solo el inicio, si bien ha protagonizado una larga lista de películas románticas y de comedia –como Dicen por ahí… (2005), Mi novia Polly (2004) o Todopoderoso (2003)– fue con The Good Girl que comenzó a hacer papeles más serios y a tomar más riesgos actorales.

Por supuesto, la fama tiene un costo alto: su vida privada está bajo constante acecho de los tabloides y sus decisiones, no solo profesionales sino también personales, son juzgadas por el público. Sin embargo, siempre ha sobrepasado cualquier situación adversa con elegancia, discreción y respeto, lo que le ha dado un aire enigmático a su figura pública.

Por eso, hoy que es su cumpleaños 57, vale la pena recordar algunas de sus reflexiones sobre su carrera, la fama, la amistad y otras experiencias de vida.