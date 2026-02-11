Una de las actrices más queridas de los 90, 2000 y hasta la actualidad es Jennifer Aniston: desde Friends hasta The Morning Show, su larga y exitosa trayectoria la mantiene entre las mejor pagadas de Hollywood y su nombre en cualquier producción genera interés.
Jennifer Aniston y sus reflexiones más poderosas sobre fama, trabajo y amor
Antes de ser la estrella internacional que es hoy, Aniston trabajó en televisión y teatro off Broadway, pero su gran salto llegó con Friends y su papel de Rachel Green le valió un Emmy y un Golden Globe.
Ese fue solo el inicio, si bien ha protagonizado una larga lista de películas románticas y de comedia –como Dicen por ahí… (2005), Mi novia Polly (2004) o Todopoderoso (2003)– fue con The Good Girl que comenzó a hacer papeles más serios y a tomar más riesgos actorales.
Por supuesto, la fama tiene un costo alto: su vida privada está bajo constante acecho de los tabloides y sus decisiones, no solo profesionales sino también personales, son juzgadas por el público. Sin embargo, siempre ha sobrepasado cualquier situación adversa con elegancia, discreción y respeto, lo que le ha dado un aire enigmático a su figura pública.
Por eso, hoy que es su cumpleaños 57, vale la pena recordar algunas de sus reflexiones sobre su carrera, la fama, la amistad y otras experiencias de vida.
Las frases más poderosas de Jennifer Aniston
“Somos seres completos con o sin pareja, con o sin un hijo. Podemos decidir por nosotras mismas qué es bello en lo que respecta a nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra”.
— Jennifer Aniston en una carta abierta publicada en el Huffington Post en 2016.
Si hay una área de mi vida en la que no temo, es mi carrera: decir fuerte y claro lo que quiero, no lo hago de forma atemorizante o cruel, simplemente sé lo que valgo
“Mi misión principal ahora mismo es hacer proyectos que realmente me inspiren y me emocionen. El objetivo es la calidad, no la cantidad, y pasar tiempo con personas que realmente te importan y con las que quieres trabajar. Y tengo mucha suerte de que mis amigos tienen mucho talento”.
— Jennifer Aniston en una entrevista con ELLE en noviembre de 2025.
Lo fantástico del matrimonio es superar esos altibajos con la misma persona y mirar al otro lado del cuarto y decir: ‘sigo aquí, y todavía te amo’
“Hubo un momento en mi vida, en mi carrera, en el que me di cuenta de que no se trata de ser agresiva, combativa, maliciosa o emocional para defender lo que mereces y lo que quieres. Es un músculo difícil de desarrollar. Y también ser querida y respetada. Es difícil de lograr”.
— Jennifer Aniston en entrevista con la revista Fortune en 2023.
La cosificación y escrutinio a los que sometemos a las mujeres es absurdo y perturbador (...) Utilizamos las “noticias” sobre celebridades para perpetuar una visión deshumanizante para las mujeres, enfocándonos únicamente en su apariencia física
“La belleza es confianza interior, paz, amabilidad, honestidad, una vida bien vivida, afrontar los retos y no sentir vergüenza por cosas que no sucedieron de la forma en la que sentías que debían ser”.
— Jennifer Aniston en una entrevista con People , en 2016.