Valentino Garavani: las mejores frases que definen una era de la moda

Aprendiz de Jean Dessés y Guy Laroche, Valentino Garavani fue la muestra más clara de que el alumno supera al maestro, pues perfeccionó su técnica en alta costura y junto con su pareja y empresario Giancarlo Giammetti fundó su marca homónima en 1960, haciendo que su nombre fuera reconocido en el mundo entero por su elegancia y belleza.

Por eso, compartimos algunos de las mejores frases del diseñador italiano.

La elegancia es el equilibrio entre la proporción, la emoción y la sorpresa. Valentino Garavani, diseñador

“Las cosas hermosas son importantes y hacen que la vida sea importante. Desde que era un niño me he alentado a apreciar la belleza”.

– En entrevista para The Talks

***

“Muy pocas personas aman y hacen prendas hermosas, prendas suaves, lisas y elegantes. Y muy pocos diseñadores actuales –es muy importante ser capaz de hacer tu propio boceto en papel y después explicar (tu visión) en los cortadores de tela. En lugar de eso, muchos diseñadores drapean, es la nueva forma”.

– Entrevista con Vogue UK , 2012

***

Soy alguien con buen gusto, por supuesto. Valentino Garavani, diseñador

“La cosa es: tengo que amar mi colección; tengo que crear mis cosas personales para la temporada. Si me gustan, entonces a las estrellas de cine alrededor mío también les gustará”.

– En entrevista para The Talks

***

“Siempre fui un soñador. Siempre estaba soñando con belleza. Mi madre solía decirme: ‘piensas en cosas estúpidas todo el tiempo’”.

– En entrevista para The Talks