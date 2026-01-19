Admirador de Yves Saint Laurent y amigo íntimo de Karl Lagerfeld, el italiano Valentino Garavani era el último de una generación de diseñadores de moda que hicieron de su creatividad una marca de lujo que trasciende por generaciones. Hoy, a los 93 años, murió en su casa de Roma rodeado de su familia.
“Soy alguien con buen gusto”: y las frases que hicieron eterno el legado de Valentino Garavani
A pesar de su fama internacional, Valentino era un hombre sumamente cuidadoso con su vida personal y pocas veces otorgaba entrevistas, sin embargo,en las raras ocasiones en las que hacía declaraciones, apelaba siempre a la belleza, la elegancia y lo mucho que le importaba diseñar para mujeres.
Su muerte deja una honda marca en la industria de la moda y el lujo pues fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de la historia y sus creaciones las vistieron celebridades como Jackie Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Julia Roberts y muchas más.
Valentino Garavani: las mejores frases que definen una era de la moda
Aprendiz de Jean Dessés y Guy Laroche, Valentino Garavani fue la muestra más clara de que el alumno supera al maestro, pues perfeccionó su técnica en alta costura y junto con su pareja y empresario Giancarlo Giammetti fundó su marca homónima en 1960, haciendo que su nombre fuera reconocido en el mundo entero por su elegancia y belleza.
Por eso, compartimos algunos de las mejores frases del diseñador italiano.
La elegancia es el equilibrio entre la proporción, la emoción y la sorpresa.
“Las cosas hermosas son importantes y hacen que la vida sea importante. Desde que era un niño me he alentado a apreciar la belleza”.
– En entrevista para The Talks
***
“Muy pocas personas aman y hacen prendas hermosas, prendas suaves, lisas y elegantes. Y muy pocos diseñadores actuales –es muy importante ser capaz de hacer tu propio boceto en papel y después explicar (tu visión) en los cortadores de tela. En lugar de eso, muchos diseñadores drapean, es la nueva forma”.
– Entrevista con Vogue UK , 2012
***
Soy alguien con buen gusto, por supuesto.
“La cosa es: tengo que amar mi colección; tengo que crear mis cosas personales para la temporada. Si me gustan, entonces a las estrellas de cine alrededor mío también les gustará”.
– En entrevista para The Talks
***
“Siempre fui un soñador. Siempre estaba soñando con belleza. Mi madre solía decirme: ‘piensas en cosas estúpidas todo el tiempo’”.
– En entrevista para The Talks