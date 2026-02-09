Jimpa, la última película protagonizada por Olivia Colman removió mucho de sí misma. En una reciente entrevista, la actriz británica compartió un poco de su vida personal y sus reflexiones sobre género y cómo se percibe.
Olivia Colman se describe a sí misma como una persona “un poco no binaria”
“A lo largo de mi vida he discutido con las personas sobre que siempre me he sentido un poco no binarie”, compartió a la revista Them . “¡No hagan mucho ruido de esto! Pero siendo mujer, jamás me he sentido demasiado femenina”.
Tal vez te interese:
La película Jimpa, que se estrenó hace unos días en Estados Unidos y aún no tiene fecha de llegada a cines de México, relata la historia de la familia de Hannah (interpretada por Colman), conformada por su hijx no binarie Frances (interpretade por Aud Mason-Hyde) y su papá Jim (John Lithgow), un hombre mayor gay que vive en Amsterdam.
Cuando Hannah y su hije visitan a Jim, Frances decide que quiere vivir con su abuelo por un año, lo que empuja a la mujer a reconsiderar sus creencias sobre crianza.
La historia de Jimpa hizo que Olivia Colman reflexionara sobre sí misma.
“A mí esposo (Ed Sinclair) siempre me he descrito como un hombre gay, y él responde: ‘sí, lo entiendo’. Entonces me siento como en casa y a gusto. Siento que tengo un pie en varios bandos y conozco a mucha gente que lo tiene”, explicó.
Durante la entrevista, Sophie Hyde, directora de Jimpa, secundó a Olivia Colman en estas reflexiones.
“Lo que dices suena muy familiar. Podemos tener diferentes posiciones, pero como somos criadas como mujeres, somos socializadas como mujeres, pero eso no quiere significa que no sea una idea limitante para nosotras, es decir, la idea de lo que es una mujer. No necesariamente encaja con todas y creo que esta idea binaria del género es problemática para muchas de nosotras. ¿Cómo puedes encajar? Muchas hemos sido limitadas por esto”, completó Hyde.