"Haré 50 películas más antes de morir": Adam Sandler

Con su humor intacto y al ser reconocido por su trayectoria este fin de semana, el actor de 59 años prometió que seguirá haciendo cine por muchos años más.
lun 12 enero 2026 02:13 PM
“Haré 50 películas más antes de morir”: Adam Sandler
Adam Sandler. (Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix)

Si crees que después de una trayectoria de muchos (muuuchos) años, aún no has visto lo suficiente de Adam Sandler en la pantalla grande, no te preocupes, aún habrán muchos más proyectos del actor, según declaró él mismo.

El también comediante estadounidense de 59 años fue reconocido con un premio por su trayectoria en los AARP’s Movies for Grownups Awards, realizados el sábado en el Beverly Whilshire, en Los Ángeles, y por supuesto no dejó el humor de lado en su discurso.

Agradecido por su reconocimiento, bromeó al decir que muchas personas en su vida le habían dicho que recibir un premio de la AARP significa que ya se le consideraba oficialmente viejo, aunque “no por este premio”, sino por muchas razones más.

“El otro día tuve que tragarme una viagra solo para orinar”, bromeó el actor agregando que ya solo le queda una papila gustativa. “Ahora todo lo que como sabe a avena”.

Pero a su fiel estilo, también agradeció a su familia por apoyarlo durante tantos años. “Gracias a mi querida esposa por estar conmigo aunque ya no tengo nada en mi cuerpo y gracias a mis dos hijos por no reírse cada vez que camino por el pasillo sin camisa”.

Haré al menos 50 películas más antes de morir y al menos 25 serán buenas
Adam Sandler

Ante los asistentes —entre ellos George Clooney, Kathy Bates y Noah Wyle por mencionar algunos—, Adam Sandler aseguró que aún no llega el fin de proyectos en su carrera. “Haré al menos 50 películas más antes de morir y al menos 25 serán buenas”, comentó.

El más reciente proyecto de la estrella de Hollywood es Jay Kelly, una película de Netflix estrenada en 2025 en la que deja de lado la comedia y prioriza un papel más dramático.

Allí interpreta a Ron Sukenick, agente y mejor amigo de Jay Kelly (George Clooney). De hecho, por este papel fue nominado en los Golden Globes 2026 como Mejor Actor de Reparto.

