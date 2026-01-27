Juez de California reabre demanda contra Marilyn Manson por agresión sexual

La querella, presentada en mayo de 2021 por una exasistente del músico, fue descartada en diciembre, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles, Steve Cochran, falló a favor de la defensa de Manson por considerar que infringía el plazo de prescripción.

Pero la demandante, Ashley Walters, pidió a la Corte reconsiderar su caso en enero, cuando entró en vigencia una ley que abre una ventana de dos años para casos de índole sexual que prescribieron.

"Examiné esto detenidamente", dijo el juez Cochran en una audiencia. "Creo que la ley reactiva la demanda. Van rumbo a juicio nuevamente".