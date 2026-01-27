Un juez de California reactivó una demanda por agresión sexual contra Marilyn Manson , un año después de haberla desestimado.
Juez de California reabre demanda contra Marilyn Manson por agresión sexual
La querella, presentada en mayo de 2021 por una exasistente del músico, fue descartada en diciembre, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles, Steve Cochran, falló a favor de la defensa de Manson por considerar que infringía el plazo de prescripción.
Otras denuncias contra Marilyn Manson:
Pero la demandante, Ashley Walters, pidió a la Corte reconsiderar su caso en enero, cuando entró en vigencia una ley que abre una ventana de dos años para casos de índole sexual que prescribieron.
"Examiné esto detenidamente", dijo el juez Cochran en una audiencia. "Creo que la ley reactiva la demanda. Van rumbo a juicio nuevamente".
Ashley Walters, quien trabajó con Manson Records entre 2010 y 2011, afirma que el músico abusó de ella sexualmente y la agredió varias veces, además de obligarla a consumir distintas drogas.
La también fotógrafa sostiene que Brian Hugh Warner alardeaba de violar mujeres y que llegó a mostrarle un video en el cual abusaba de una joven menor de edad.
Varias mujeres han señalado durante años a Manson, de 57 años, de abusos y ataques de índole sexual, entre ellas las actrices Esmé Bianco (Game of Thrones) y Evan Rachel Wood, expareja del músico.