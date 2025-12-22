De estrella infantil de Nickelodeon a vivir en las calles

En un video viral, una mujer que lo encontró en las calles de Riverside, California, reconoció a Chase y conversó brevemente con él. Al preguntarle si había participado en algún programa de televisión, el actor respondió que sí, confirmando que formó parte de una serie de Nickelodeon, específicamente Manual de supervivencia escolar de Ned, que se transmitió entre 2004 y 2007.

Tylor Chase interpretaba a Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. (Foto: IMDb)

Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly, un personaje secundario recurrente del programa que a inicios de los años 2000 protagonizaron Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, quienes daban vida a tres adolescentes que intentaban sobrevivir a los retos de la secundaria.

Además de su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, Chase también apareció en la serie Everybody Hates Chris, así como en un papel menor en la película independiente Good Time Max, protagonizada por James Franco, antes de alejarse de los reflectores.

El video viral de Tylor Chase que alertó a sus excompañeros

A través de la cuenta de TikTok @dingleberries15, se publicó un video en el que se observa a Tylor Chase con ropa sucia y un aspecto visiblemente desaliñado. En el clip, el exactor sonríe al ser reconocido, mientras conversa brevemente con la mujer que lo graba.

El clip se viralizó rápidamente y llegó hasta sus excompañeros del programa, quienes hablaron del mismo en el pódcast The Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, conducido por el propio Werkheiser, Shaw y Curtis Lee, éste último se refirió a la noticia como algo “muy difícil de procesar”.

“Cuando lo vi por primera vez me enojé y pensé: ‘¿por qué ponen una cámara en la cara de alguien que vive tiempos difíciles? Tengo que ir a verlo y tratar de conectarme con él de alguna manera”.

La madre de Tylor Chase pide no donar dinero para su hijo

El video generó tanta polémica y preocupación entre los fans, que la persona que compartió el clip inició una campaña de GoFundMe para apoyar en la recuperación del exactor infantil. En poco tiempo, la recaudación superó los 1,200 dólares, pero fue cancelada a petición de la madre de Tylor Chase.

A decir de la usuaria que inició la campaña de recaudación de fondos, la mamá del exactor la contactó para explicarle que lo que él necesita es atención médica, misma que él se ha negado a recibir. “Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en pocos días y él no puede manejar el dinero”, relató.

Tras cancelar la campaña, la usuaria decidió ayudar a Chase de manera directa, apoyándolo para bañarse y proporcionándole ropa limpia, en un intento por mejorar su situación inmediata.

Otros actores se movilizan para ayudar a Tylor Chase

Shaun Weiss, quien también fue actor infantil y participó en la exitosa película de 1992 Los Campeones (Mighty Ducks, en inglés) usó sus redes sociales para pedir ayuda para encontrar a Tylor Chase y ofrecerle su apoyo.

En un video publicado en su Instagram, el actor afirmó que, tras llamar a algunos amigos lograron obtener “una cama para él (Chase) en una clínica de desintoxicación y tenemos un lugar para él para un tratamiento de largo plazo”.

Weiss es una persona que habla abiertamente sobre su proceso de sobriedad, de hecho, en 2022 compartió su celebración de dos años sobrio con la descripción: “La recuperación es posible”.

