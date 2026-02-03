Publicidad

Entretenimiento

Suegro de Brooklyn Beckham rompe el silencio y defiende a su hija del escándalo

El multimillonario Nelson Peltz se refirió al escándalo que rodea a los Beckham y habló por primera vez sobre su vida privada.
mar 03 febrero 2026 10:46 PM
Brooklyn y Nicola Peltz Beckham estuvieron en el centro del escándalo mediático tras las acusaciones en contra de David y Victoria Beckham. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue)

El inversor multimillonario Nelson Peltz, padre de Nicola Peltz y suegro de Brooklyn Beckham, rompió una de sus reglas al respecto de hablar sobre su vida familiar a los medios para salir en defensa de su hija y yerno.

Peltz, quien participó en una entrevista con el Wall Street Journal Invest , respondió a un par de preguntas sobre Nicola, primero bromeando al respecto. “¿Mi familia ha estado en la prensa últimamente? No lo había notado”, dijo entre risas.

Después aseguró que siempre aconseja a su familia a cómo navegar este tipo de situaciones: “Mi consejo es que se alejen de la prensa”.

Mi hija y los Beckham son una historia diferente y no es el tema del que se habla aquí ahorita, pero sí te diré que mi hija es grandiosa, mi yerno es maravilloso y deseo que tengan un matrimonio largo y feliz”, afirmó Nelson Peltz sobre el escándalo mediático entre la familia Beckham y su hija.

brooklyn-beckham-nicola-petlz-suegro.jpg
Nelson Peltz es padre de Nicola Peltz y suegro de Brooklyn Beckham. (Foto: Instagram Nicola Peltz Beckham)

Y es que después de múltiples rumores en la prensa, Brooklyn dio una declaración a través de su cuenta de Instagram sobre la decisión de alejarse de sus padres, David y Victoria Beckham.

El joven de 26 años afirmó que no desea reconciliarse con su familia y acusó a sus padres de intentar destruir su matrimonio con Nicola Peltz. Incluso compartió un momento embarazoso protagonizado por su mamá, Victoria, durante su boda en 2022.

Desde entonces, el resto de la familia Beckham ha sido vista por la prensa británica en distintos eventos sociales, incluso sus hermanos, Romeo y Cruz (de 23 y 20 años, respectivamente), han sido acompañados por sus parejas.

