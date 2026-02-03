Suegro de Brooklyn Beckham rompe el silencio y defiende a su hija del escándalo

Peltz, quien participó en una entrevista con el Wall Street Journal Invest , respondió a un par de preguntas sobre Nicola, primero bromeando al respecto. “¿Mi familia ha estado en la prensa últimamente? No lo había notado”, dijo entre risas.

Después aseguró que siempre aconseja a su familia a cómo navegar este tipo de situaciones: “Mi consejo es que se alejen de la prensa”.

“Mi hija y los Beckham son una historia diferente y no es el tema del que se habla aquí ahorita, pero sí te diré que mi hija es grandiosa, mi yerno es maravilloso y deseo que tengan un matrimonio largo y feliz”, afirmó Nelson Peltz sobre el escándalo mediático entre la familia Beckham y su hija.