Abogado del hijo de Rob Reiner renuncia al caso antes de su primera audiencia

El hombre de 32 años enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por el asesinato de sus papás a mediados de diciembre. La comparecencia de hoy estaba planeada para que el juez le comunicara formalmente a Reiner los cargos que se le imputan y sus derechos.

Abogado de Nick Reiner renuncia al caso

La audiencia se pospuso debido a que Alan Jackson, el abogado de Nick Reiner, abandonó de representarlo, por lo que en su lugar el juez nombró a un defensor público para llevar el caso y fijó el 23 de febrero como fecha para una nueva comparecencia.

Alrededor de todo el caso, el abogado que es famoso en Hollywood por llevar los casos de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, dijo que “legal y éticamente” no podía explicar por qué él y su equipo renunciaron.

"Circunstancias ajenas a nuestro control, pero más importante aún, circunstancias ajenas al control de Nick, nos han imposibilitado continuar representando a Nick", dijo Alan Jackson a medios de comunicación.

Además, aseguró que confía en que el proceso judicial que Nick Reiner enfrentará revele “los verdaderos hechos”.

"Hemos investigado este asunto de arriba abajo. Lo que hemos descubierto, y pueden darlo por seguro, es que, de conformidad con las leyes de este estado, de conformidad con la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".

El 14 de diciembre, Nick Reiner fue detenido por las autoridades de Los Ángeles apenas unas horas después de que los cuerpos sin vida de sus padres fueran hallados en casa, ubicada en Brentwood.

