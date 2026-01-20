Publicidad

Entretenimiento

Hijo de David y Victoria Beckham los acusa de querer "arruinar" su matrimonio

Brooklyn Peltz Beckham asegura que sus padres han intentado sabotear su matrimonio con Nicola Peltz. Acá los detalles.
mar 20 enero 2026 12:09 PM
Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham. (LISA O'CONNOR/AFP)

Brooklyn Peltz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y afirmó que descarta cualquier reconciliación con ellos.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años detalló cómo, en su opinión, sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida

"No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida", continuó. "No quiero reconciliarme con mi familia", agregó.

Brooklyn es el hijo mayor del excapitán de la selección inglesa de fútbol y de la diseñadora de moda y antigua estrella del pop del grupo Spice Girls.

Dedicado al modelaje, se casó en 2022 con Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

Según contó, sus padres nunca han dejado de tratar a su esposa con desprecio.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia", afirmó.

También dijo que David y Victoria Beckham le habían "faltado al respeto" a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.

"Mi familia da más importancia a la promoción pública y a los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo", denunció.

