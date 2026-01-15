La tajante razón por la que no volveremos a ver a Emilia Clarke junto a un dragón

"Estaba atónita": El impacto psicológico del final de Daenerys

Y es que para Clarke, cerrar esa etapa de su vida fue un proceso difícil.

Hace algunos años compartió con Entertainment Weekly que cuando leyó el guión de la última temporada y se dio cuenta en que se convirtió en una “Reina Furiosa” se quedó sin palabras y necesitó la compañía de su familia para sobrellevar la muerte de Daenerys.

“Estaba atónita. No lo vi venir. Lloré y luego fui a caminar (...) no regresé a casa hasta después de cinco horas, me preguntaba ‘¿cómo voy a hacer esto?’”.

No fue la única que se sorprendió por este cambio en el carácter de su personaje. Los fans de la serie se opusieron rotundamente a la transformación de la Madre de los Dragones y aunque no lo dijo abiertamente, Emilia Clarke también compartió en más de una ocasión su molestia con que hacia el final de la serie se priorizara la escenografía por encima de las escenas de diálogo o desarrollo de los personajes.

“Creo que me tomará hasta mis 90 años poder ver de forma objetiva lo que fue Game of Thrones porque hay mucho de mí misma en la serie. Aún tengo muchas reacciones emocionales por lo que la propia Emilia estaba experimentando en ese momento mientras filmábamos”, dijo en otra entrevista para The Hollywood Reporter en 2021.

De hecho, en su momento también dijo que entendía por qué los fans de la serie se sentían molestos con el final, “en serio lo entiendo, pero siendo actor no puedes hacerle justicia al personaje que te ha costado sangre, sudor y lágrimas construir en la última década sin estar en la misma página (que los escritores). Entonces, no voy a llegar y solo decir: ‘haré esta escena como sea porque estoy molesta’. No, tú tienes que darle la vuelta a eso”.