Kit Harington revela que se enfureció contra los fans de ‘Game of Thrones’

En una entrevista con el New York Times , el actor abordó por primera vez lo que pensó sobre la petición de más de dos millones de personas que firmaron una petición para que el final de temporada de Game of Thrones se rehiciera “con escritores competentes”.

“Eso me enojó genuinamente, porque ¿cómo se atreven?”, dijo el actor al respecto y explicó que fue especialmente molesto porque él conocía a todo el equipo de escritores conformado por David Benioff y D.B. Weiss y lo mucho que trabajaron para terminar la temporada final, especialmente porque la serie ya había sobrepasado la historia de los libros de George R.R. Martin.

Por eso se molestó tanto cuando descubrió que más de dos millones de personas habían firmado una petición en Change.or g para rehacer el final de la temporada. “Creo que fue un nivel de idiotez que solo puede provenir de las redes sociales”.

Harington no pudo ver la temporada final de Game of Thrones porque estaba internado en un centro de rehabilitación por alcoholismo y, cuando salió, se impactó por todos los comentarios negativos de los seguidores de la serie.

En una entrevista que ofreció en 2024, Harington relató que “entré y todo el mundo amaba Game of Thrones, salí y ¡todo el mundo la odiaba!”.

“Creo que si hay alguna culpa sobre el final de Game of Thrones es que todos estábamos tan cansados que no hubiéramos podido seguir. Entonces entiendo que algunas personas pensaron que el final se sentía apresurado, en eso puedo coincidir con ellos, pero no estoy seguro de que hubiera alguna otra alternativa”.

Veo mis fotos de la última temporada y me veo agotado. No tenía energía para otra temporada. Kit Harington

En algún momento, a Harington le propusieron participar en una secuela sobre Jon Snow, pero la rechazó pues no la consideraba lo suficientemente fuerte para salir al aire.