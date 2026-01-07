A este último retazo de esperanza de que la historia continúe le han apodado “la teoría Conformity Gate”, pero ¿de qué se trata? ¿de verdad habrá un nuevo episodio? ¿Netflix revelará algo extra? La plataforma sí lanzará nuevo material, sin embargo no tiene nada que ver con lo que se dice en redes sociales. Te explicamos.

La teoría ‘Conformity Gate’

Los fans de Stranger Things en TikTok han hecho notar algunas inconsistencias en los últimos capítulos de la serie que, ellos consideran, apuntan a que el final que se estrenó el 31 de diciembre pasado es una especie de “ilusión”, por lo que todavía se podría esperar un “capítulo final real” que sería lanzado por Netflix en próximos días.

Como destaca Forbes , algunas de estas inconsistencias que los fans notaron es el discurso de Will Byers con referencias un tanto extrañas lo que, a su consideración, denota que está conectado a “la mente de la colmena” todavía. Otro detalle que destacan es la imagen de Karen Wheeler, mamá de Nancy, Mike y Holly, a quien en algún momento se le ve cubierta de cicatrices por el ataque del demagorgon, sin embargo hacia el final su piel se ve completamente sana y lisa.

Si bien estos detalles podrían ser meros errores en la producción (que son muy comunes en cualquier película o serie), los fans aseguran que estas inconsistencias son deliberadas para dar paso a un final alternativo.

Fans de Stranger Things creen que habrá un episodio 9, pero la verdad detrás del rumor es muy distinta a lo que circula en redes. (Foto: Netflix)

No habrá final alternativo de ‘Stranger Things 5’… será un documental del ‘making of’

Pasaron más de 10 años para que la historia creada por los hermanos Duffer pudiera llegar a su fin . Entre el inicio de Stranger Things y su capítulo final se atravesaron una pandemia, un par de huelgas en Hollywood y otros proyectos del elenco que retrasaron el desenlace. De hecho, tan solo la grabación y producción entera de la temporada 5 tomó un periodo considerable para todo el equipo.

Por eso, Netflix anunció que lanzarán un documental llamado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, en el los fans podrán conocer todo el esfuerzo que hubo detrás, no solo de los directores y creadores, también del elenco y todo el crew que hace posible una producción de este calado.

“Estaré por siempre agradecida con los hermanos Duffer por confiar en mí para tener un asiento en primera fila para ver este viaje increíble”, dijo Martina Radwan, directora del documental. “Pasar un año completo en el set con todos ellos fue un verdadero privilegio. Ser capaz de acercarme y verlos traer a la vida este show en tiempo real es una gran alegría”.

Mira el trailer oficial del documental making of de Stranger Things 5:

¿Cuándo se estrena el documental?

Netflix anunció que el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 tendrá su estreno el próximo 12 de enero.

Ahora que lo sabes, ¿estás listo para ver el documental?