Ahora, con varios premios sobre la espalda y el reconocimiento tanto de la crítica como del público, The Pitt se renueva y nos dará nuevos episodios para acompañar al doctor Robby en su trabajo como líder del área de urgencias del hospital.

‘The Pitt’: los premios que ha ganado en el último año

No es gratis el gran reconocimiento que ha obtenido la serie que es protagonizada y producida por Noah Wyle: es actualmente la mejor producción sobre el drama que se vive en los hospitales y cómo el personal de la salud debe lidiar con niveles de estrés altísimos, además de manejar con profesionalismo y rapidez a los pacientes que llegan en estado crítico, mientras que se enfrentan a la falta de insumos, así como de de recursos humanos y recortes económicos.

The Pitt se ganó a la audiencia y la crítica y recientemente ganó los reconocimientos a Mejor actor de una serie de drama y Mejor actriz de reparto en una serie de drama en los Critic’s Choice Awards ; mientras que en los Emmys 2025 se llevó los premios a Mejor serie de drama, Mejor actor de drama, Mejor actriz de reparto en una serie de drama y Mejor actor invitado en una serie de drama.

Mira el trailer de la segunda temporada de 'The Pitt':

Fecha de estreno de la temporada 2 de 'The Pitt' en HBO Max

HBO Max anunció que la segunda temporada, que seguirá la historia del Dr. Robby en la sala de emergencias, se estrenará el próximo jueves 8 de enero, exactamente un año después del estreno de la primera temporada.

Trama, personajes y capítulos de 'The Pitt' 2

La historia de The Pitt se retomará en un 4 de Julio, justo durante las celebraciones de independencia de Estados Unidos, uno de los días más ocupados del año en una sala de emergencias por los heridos por quemaduras de pirotecnia o de personas en estado de ebriedad que llegan en estado crítico o provocan accidentes.

Para la temporada 2, The Pitt tendrá 15 capítulos en total y tiene lugar unos 10 meses después de los acontecimientos de la primera parte, lo que permite el regreso del doctor Jack Langdon, quien fue enviado a rehabilitación por el doctor Robby. También volverá la premiada Katherine LaNasa como Dana Evans, jefa de enfermeras.

Noah Wyle y Tracy Ifeachor protagonizan 'The Pitt'. (Foto: Warner)

Sin embargo, uno de los personajes más queridos no volverá: se trata de la doctora Heather Collins, quien no estará de nuevo en la sala de emergencias con sus compañeros, pues según ha dicho ella misma como la producción, el arco de su personaje ya estaba completo.

¿Dónde ver ‘The Pitt’?

La serie es exclusiva de HBO Max, así que podrás verla a través de la plataforma a partir del próximo 8 de enero.