Millie Bobby Brown confiesa que “se coló” a la sala de escritores para saber el final de ST5

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show , la actriz británica confesó que, a escondidas del crew, entró a la sala de escritores de la serie de Netflix para enterarse antes que nadie sobre el final de la historia.

“La noche previa a la última mesa de lectura del guion, nadie sabía qué iba a pasar. En serio, nadie sabía”, dijo Millie Bobby Brown y luego confesó su travesura. “Pero yo sí sabía”.

“La verdad es que me colé –me gusta extorsionar a los directores porque tengo fotos de todos cuando estaban en la preparatoria y iba a decirles: ‘¡publicaré esto si no me dices qué está pasando!’, pero me colé a la sala de escritores y vi este enorme pizarrón blanco con todos los finales escritos y sólo me quedé como: ‘¡ay! ¡Es mucho por procesar!’”.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO MILLIE BOBBY BROWN SOBRE EL FINAL DE ‘STRANGER THINGS 5’:

A lo largo de la entrevista, la actriz explicó que la noche previa a que todo el elenco se reuniera para leer el guion, ella y Noah Schnapp –quien interpreta a Will– hicieron 30 brazaletes de la amistad con charms que describen la personalidad de cada uno de los integrantes, “cuando llegamos los entregamos a todos y fue un día increíble. No nos sentamos en la mesa, nos sentamos en sillones y lloramos por dos horas seguidas”.

‘Stranger Things 5’: fechas de estreno

La primera parte de la temporada final de la serie creada por los hermanos Duffer se estrenó el pasado 26 de noviembre, con los primeros cuatro capítulos, que tienen al mundo entero al filo del asiento por los plot twist que hemos visto en la historia.

Netflix informó que la segunda parte se estrenará el 25 de diciembre con tres episodios nuevos. Mientras que el episodio final tiene como fecha de estreno el 31 de diciembre a las 17:00 horas de la CDMX.

El último capítulo tiene una duración de dos horas, informó la plataforma.