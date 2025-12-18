Condenan a arresto domiciliario a segundo médico implicado en muerte de Matthew Perry

El doctor Mark Chávez, de 55 años, médico afincado en San Diego, se declaró culpable ante un tribunal federal en octubre del delito de colaboración en la distribución del anestésico, expedido bajo prescripción médica, y renunció a su licencia profesional en noviembre.

La jueza Sherilyn Peace Garnett también condenó a Chávez a 300 horas de servicios comunitarios.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Chávez admitió haber vendido ketamina a otro médico, el doctor Salvador Plasencia, de 44 años, quien a su vez suministró la sustancia a Perry, aunque no la dosis que acabó matando al artista.

Plasencia, que se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de drogas, fue condenado a principios de este mes a dos años y medio privado en prisión.

Él y Chávez fueron los dos primeros condenados de las cinco personas implicadas en la muerte por ketamina de Perry en ingresar en prisión.

Está previsto que las otras tres personas sean condenadas en las próximas semanas: Jasveen Sangha, de 42 años, una traficante de drogas conocida como la "Reina de la Ketamina" ; un traficante intermediario, Erik Fleming, de 56 años; y el antiguo asistente personal de Perry, Iwamasa, de 60 años.

Sangha admitió haber suministrado la dosis de ketamina que mató a Perry, e Iwamasa reconoció habérsela inyectado a Perry. Fue Iwamasa quien más tarde encontró a Perry, de 54 años, boca abajo y sin vida, en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

El informe de la autopsia concluyó que el actor murió por los "efectos agudos de la ketamina", que se combinaron con otros factores que le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluidos los años en que protagonizó a Chandler Bing en la exitosa serie Friends.

Según las autoridades policiales federales, Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en una clínica donde se hizo adicto a la droga.

La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas que a veces se receta para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. También se ha extendido su uso como droga ilícita para fiestas.