La 'Reina de la Ketamina' se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Sangha, de 42 años, ostenta cinco cargos federales –incluido el de distribución de ketamina que llevó a una persona a la muerte–, mismos de los que se declarará culpable.

Por las cinco acusaciones enfrentará al menos 11 años de prisión.

Jasveen Sangha es la última de cinco personas acusadas por la muerte del actor, quien fue encontrado sin vida en su casa en octubre de 2023.

Hace apenas tres semanas, el médico Salvador Plasencia, otro de los acusados, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina, mientras que Sangha –quien es conocida por ser traficante de drogas y apodada la Reina de la Ketamina– fue acusada de suministrar la dosis que acabó con la vida de Perry, quien murió a los 54 años..

La autopsia del actor concluyó que murió por efectos agudos de la sustancia que, combinados con otros factores, hicieron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi.

Con información de Reuters y Variety .