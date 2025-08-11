En una entrevista para Vanity Fair , Aniston admitió que tanto ella como sus amigos del elenco de Friends (incluidas Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc) hicieron “todo lo que pudieron durante el tiempo que les fue posible” por ayudar a Perry.

“Casi siento que atravesamos el duelo por Matthew por mucho tiempo pues la batalla contra esta enfermedad fue muy difícil pelearla”, afirmó la actriz de 56 años. “A pesar de lo duro que ha sido, hay una parte de mí que piensa que él está mejor”.

Agradezco que ya no vive con dolor. Jennifer Aniston sobre Matthew Perry

En su momento, cuando se informó sobre la muerte del actor, Jennifer Aniston escribió un mensaje conmovedor dedicado a Perry. “Matty, te amo muchísimo y sé que ahora estás en completa paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días… algunas veces casi puedo escuchar diciéndome: ‘¿podrías SER más loca?’ (una referencia a su personaje Chandler)”.

Matthew Perry murió en agosto de 2023, debido a una sobredosis con ketamina administrada por médicos. El cuerpo del actor fue hallado en la tina de su casa.

Por años, Perry lidió con adicciones que él mismo estimó le había llevado a gastar alrededor de 9 millones de dólares en sus intentos por mantenerse sobrio y durante muchos años dedicó su tiempo y energía a hablar abiertamente sobre alcoholismo, adicciones y el camino de recuperación y sobriedad, como una forma de activismo para entender a las personas adictas y prevenir que futuras generaciones caigan.

El “por qué” sigo vivo es definitivamente para ayudar a otras personas. Matthew Perry en su autobiografía

En algún momento, el propio actor aseguró que Jennifer Aniston era la amiga que más lo buscaba durante los periodos más duros de su adicción.