Belinda tiene su propia experiencia Airbnb e incluye karaoke de ‘Mentiras'

Un grupo de ocho personas cumplirán un sueño muy muy rosa a través de la experiencia en el corazón de Mentiras, All Stars, el musical que está en cartelera en el Centro Cultural Teatro 1. Nosotros tuvimos la oportunidad de explorar el lugar hace unos días y, créenos, es tan divertido como suena.

¿De qué se trata la Experiencia Airbnb México con Belinda?

El sábado 8 de noviembre, Belinda será la anfitriona de la experiencia que va desde visita a su camerino, clases con el maquillista de la cantante y karaoke privado, además de ver el show completo en el teatro el último fin de semana que estará en cartelera.

TOUR TRAS BAMBALINAS:

Sí, horas antes de la función, las ocho personas que sean parte de la experiencia podrán entrar a un área que sólo artistas y producción conocen: todo lo que no se ve en el escenario y que es parte esencial para el musical.



VISITA EL CAMERINO DE BELINDA:

Uno de los lugares más íntimos de cualquier artista es su camerino y el de Belinda para Mentiras All Stars es precioso. Es como ese sueño de la infancia en el que todo es color de rosa, encuentras objetos divertidos, el vestuario de la cantante y actriz y su espacio personal donde se prepara antes de cada función.

En la experiencia, puedes entrar al camerino de Belinda del show 'Mentiras, All Stars'. (Foto: Cortesía)

KARAOKE PRIVADO:

Una de nuestras partes favoritas de este recorrido fue, sin duda, el karaoke privado que está dentro del camerino de Belinda. Todo el lugar es retro y te da la ilusión de estar viviendo en los 80. Por supuesto, esta es una oportunidad única para cantar junto a Belinda.



CLASES DE MAQUILLAJE:

Si quieres vivir tu “momento Daniela”, la maquillista personal de Belinda te dará algunas clases para sacar lo mejor tu carita.



LUGAR VIP EN EL SHOW:

Finalmente, ya con todo lo vivido, es hora de ver la función de Mentiras, All Stars en una de sus últimas presentaciones en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.

Las 8 personas que puedan acceder a la experiencia Airbnb con Belinda también podrán estar en una de las últimas presentaciones de 'Mentiras, All Stars' en el Centro Cultural Teatro 1. (Foto: Cortesía)

¿Cómo participar para la Experiencia Airbnb de Belinda en CDMX?

Esta experiencia Airbnb, la primera de este tipo en México, será el próximo sábado 8 de noviembre a las 16:00 horas y únicamente ocho huéspedes pueden asistir.

La reserva debe hacerse el viernes 31 de octubre a las 11:00 horas a través de la página airbnb.com/belinda y la entrada es gratuita, eso sí, tienes que ser una de las primeras ocho personas en registrarse.

Así que no digas que no se te advirtió: la oportunidad de pasar una tarde entera con Belinda está abierta, solo tienes que ser una de las primeras ocho personas en registrarte.