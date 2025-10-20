Britney Spears revela que sufrió daño cerebral: "Me siento afortunada de estar viva”

Además, la artista se comparó con Maléfica, pues en la publicación donde aparece arriba de un caballo de espaldas, explica que al igual que el personaje le cortaron las alas.

(...) me siento afortunada de estar viva Britney Spears

“Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento (…) por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”, dice una parte del mensaje de Spears.

Recordó que, como lo explica al final de su libro The Woman in me, —publicado en 2023—, tuvo una experiencia traumática y durante cuatro meses no tuvo su puerta privada: “se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar”.

Mencionó también que no pude moverse ni bailar durante cinco meses, por lo que sus publicaciones haciéndolo fue una manera deliberarse. “Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas pero me ayudaron a recordar cómo volar”.

Estas declaraciones llegan a poco tiempo del lanzamiento oficial del libro You Thought You Knew, las memorias de su exesposo Kevin Federline, donde comparte fuertes declaraciones que por supuesto involucran a la cantante.

Por ejemplo, el exbailarín asegura en su libro que Britney Spears observaba a sus hijos dormir mientras sostenía un cuchillo en la mano, así como haber consumido cocaína durante su periodo de lactancia.