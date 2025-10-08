"La mujer que solo quería ser amada": Victoria Beckham estrenará docuserie

El estreno mundial de esta serie documental de tres partes, dirigida por la estadounidense Nadia Hallgren —realizadora de un documental sobre Michelle Obama en 2020—, tendrá lugar el miércoles por la noche en Londres.

Dicho proyecto, titulado simplemente Victoria Beckham, muestra una faceta poco conocida de la británica, habitualmente percibida como fría y distante.

Se trata de una mirada de su trayectoria y “los altibajos” que la han formado, según resume la protagonista en su cuenta de Instagram.

"La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!", dice con humor en el tráiler oficial del documental.

Además, la estrella de 51 años se describe como una "niña torpe" que "quería desesperadamente ser amada", y relata su difícil entrada en el mundo de la moda tras la disolución de las Spice Girls.

"La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?", cuenta la excantante, madre de cuatro hijos, esposa del igualmente célebre exfutbolista David Beckham, y hoy reconocida diseñadora al frente de un imperio valorado en varias decenas de millones de dólares.

La serie llega dos años después del documental de Netflix dedicado a David Beckham, que batió récords de audiencia en el Reino Unido, según la plataforma.

Con información de AFP