Otra vez Conor McGregor: ahora lo suspenden por faltar a controles antidopaje

Según informó la agencia Combat Sport Anti-Doping, el castigo inició en septiembre de 2024 y será levantado el próximo 20 de marzo de 2026.

El controversial luchador irlándes aceptó la suspensión que, en un inicio, era de dos años y fue acortada por las autoridades antidopaje.

Conor McGregor, de 37 años, es excampeón de peso pluma y peso ligero de la UFC y es uno de los luchadores más populares y rentables de la empresa de artes marciales mixtas.

El castigo impuesto, detalló la entidad, fue porque no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio ni del 19 y 20 de septiembre de 2024, incumpliendo los protocolos antidopaje de “localización”. Ante esto, el irlandés se mostró cooperativo con la investigación y aceptó su responsabilidad, además de que proporcionó la información necesaria para explicar su ausencia.

Conor McGregor: un cliente frecuente de los escándalos

No es la primera vez que McGregor se ve envuelto en un escándalo fuera del octágono. A finales de julio, un tribunal de Dublín rechazó su apelación en un caso de violación por el que fue condenado en el ámbito civil a finales de 2024.

La corte rechazó todos los argumentos presentados por el luchador, quien alegaba errores de procedimiento durante la investigación y el juicio.

Fue en noviembre del año pasado que el Tribunal Superior de la capital irlandesa lo condenó a pagar 283,000 dólares en concepto de daños y perjuicios a Nikita Hand, más los costos legales de la sobreviviente, estimados en 1.5 millones de dólares.