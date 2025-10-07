La estrella de las artes marciales mixtas y fanático de aparecer en los titulares, Conor McGregor , recibió una suspensión de 18 meses por no presentarse a tres pruebas de detección de drogas por un año.
Otra vez Conor McGregor: ahora lo suspenden por faltar a controles antidopaje
Según informó la agencia Combat Sport Anti-Doping, el castigo inició en septiembre de 2024 y será levantado el próximo 20 de marzo de 2026.
El controversial luchador irlándes aceptó la suspensión que, en un inicio, era de dos años y fue acortada por las autoridades antidopaje.
Conor McGregor, de 37 años, es excampeón de peso pluma y peso ligero de la UFC y es uno de los luchadores más populares y rentables de la empresa de artes marciales mixtas.
El castigo impuesto, detalló la entidad, fue porque no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio ni del 19 y 20 de septiembre de 2024, incumpliendo los protocolos antidopaje de “localización”. Ante esto, el irlandés se mostró cooperativo con la investigación y aceptó su responsabilidad, además de que proporcionó la información necesaria para explicar su ausencia.
Más sobre McGregor:
Conor McGregor: un cliente frecuente de los escándalos
No es la primera vez que McGregor se ve envuelto en un escándalo fuera del octágono. A finales de julio, un tribunal de Dublín rechazó su apelación en un caso de violación por el que fue condenado en el ámbito civil a finales de 2024.
La corte rechazó todos los argumentos presentados por el luchador, quien alegaba errores de procedimiento durante la investigación y el juicio.
Fue en noviembre del año pasado que el Tribunal Superior de la capital irlandesa lo condenó a pagar 283,000 dólares en concepto de daños y perjuicios a Nikita Hand, más los costos legales de la sobreviviente, estimados en 1.5 millones de dólares.
Hand denunció a McGregor de violación y violencia física en 2018, en un hotel de Dublin. Y no es el único señalamiento que se le ha hecho al peleador conocido por su agresividad, pues también tiene una demanda en Estados Unidos por una mujer que lo señala de agresión sexual sucedida en junio de 2023 en Miami.