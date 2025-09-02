Gérard Depardieu será juzgado por presunta violación a actriz, afirman

"Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto. Estoy aliviada", escribió Arnould en Instagram.

Por su lado, la Fiscalía parisina no ha respondido a una solicitud de confirmación de las declaraciones de Arnould y sus abogados tampoco respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Arnould, de 29 años, es una actriz y exbailarina de ballet conocida por su trabajo en teatro y doblaje. Acusó públicamente a Depardieu de violación en 2018, alegando que las agresiones ocurrieron cuando ella tenía poco más de 20 años.

Aunque su caso fue inicialmente archivado, se reabrió en 2020 y los magistrados investigadores pusieron a Depardieu bajo investigación formal en 2022.

La actriz ha denunciado que las agresiones se produjeron en el domicilio de Gérard, en París, en dos ocasiones.

Depardieu, una de las principales estrellas del cine francés cuya reputación se ha visto empañada por múltiples acusaciones de agresión sexual, ha negado haber cometido delito alguno en el caso.

También, Arnould estuvo presente en la sala del tribunal en mayo, cuando Depardieu fue declarado culpable en otro caso de agresión sexual a dos mujeres en un rodaje y condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Durante ese juicio, el abogado de Depardieu la llamó mentirosa en la sala.

En su publicación en Instagram de este martes, Arnould se refirió a esos comentarios, calificando la defensa de Depardieu de "indignante y (...) absolutamente innecesaria para descubrir la verdad.”

Con información de Reuters