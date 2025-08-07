¿Cuánto gana Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos 2025’?

La actriz y cantante mexicana de 48 años habría puesto un jugoso número para recibir en su cuenta bancaria a la semana, así como otras condiciones para que se concretara su participación en la tercera temporada. De esta manera, sería la participante mejor pagada.

De acuerdo con la cuenta de espectáculos “La Tía Sandra”, Ninel Conde recibiría un salario semanal de 580 mil pesos, así como un contrato que le asegura un pago por semana de 250 mil pesos en caso de que sea eliminada.

Sin embargo, esto se trata de una estimación y de acuerdo con la información de dicha cuenta, pues ni los habitantes ni la producción suelen publicar las cifras que percibe cada participante en la temporada en turno.

De hecho, Wendy Guevara y Nicola Porcella compartieron al final de la primera temporada que percibían 95 mil y 80 mil pesos por semana, respectivamente.

A diferencia de Ninel Conde, la modelo mexicana Priscila Valverde es la participante con menor sueldo en el reality show. Recibiría un estimado de 50 mil pesos semanales.

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, la cual va en su semana dos, tendrá una duración de 10 semanas.