Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

El salario de ensueño de Ninel Conde en 'La Casa de los Famosos 2025'

La actriz y cantante sería la participante mejor pagada de la tercera temporada del famoso reality show.
jue 07 agosto 2025 03:47 PM
¿Cuánto gana Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos 2025’?
Ninel Conde.

Algunos la adoran, otros la odian… Ninel Conde se ha convertido en todo un personaje de 'La Casa de los Famosos 2025’, ya sea por sus ocurrencias, sus pleitos con los otros participantes o hasta por sus outfits. Ahora, el “bombón asesino” es conversación por su supuesto salario semanal en el reality show.

Publicidad

La actriz y cantante mexicana de 48 años habría puesto un jugoso número para recibir en su cuenta bancaria a la semana, así como otras condiciones para que se concretara su participación en la tercera temporada. De esta manera, sería la participante mejor pagada.

De acuerdo con la cuenta de espectáculos “La Tía Sandra”, Ninel Conde recibiría un salario semanal de 580 mil pesos, así como un contrato que le asegura un pago por semana de 250 mil pesos en caso de que sea eliminada.

Sin embargo, esto se trata de una estimación y de acuerdo con la información de dicha cuenta, pues ni los habitantes ni la producción suelen publicar las cifras que percibe cada participante en la temporada en turno.

Te puede interesar:

VIDEO: ¿Romance en puerta? Justin Trudeau, captado en concierto de Katy Perry
Entretenimiento

VIDEO: Justin Trudeau es captado en concierto de Katy Perry

De hecho, Wendy Guevara y Nicola Porcella compartieron al final de la primera temporada que percibían 95 mil y 80 mil pesos por semana, respectivamente.

A diferencia de Ninel Conde, la modelo mexicana Priscila Valverde es la participante con menor sueldo en el reality show. Recibiría un estimado de 50 mil pesos semanales.

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, la cual va en su semana dos, tendrá una duración de 10 semanas.

Publicidad

Tags

Ninel Conde

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad