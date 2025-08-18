Hijo de la princesa de Noruega enfrenta 32 delitos; al menos 4 son por violación

El fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø, aseguró que el joven de 28 años fue inculpado de cuatro presuntas violaciones, maltrato a allegados y grabaciones, y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta 10 años”, dijo el fiscal en un mensaje a medios. “Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”.

Existen al menos acusaciones de cuatro mujeres a quienes Marius Borg Høiby violó y filmó mientras dormían. Además, está acusado de agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, quien es la única persona identificada públicamente por la Fiscalía.

A Haukland, el joven hijo de la princesa (quien no es hijo biológico del príncipe heredero) la habría agredido físicamente “dándole un portazo en la cara, golpeado su cabeza contra la pared o empujado contra el refrigerador”.

La princesa Mette-Marit mantuvo una relación previa a su matrimonio con el heredero a la corona Noruega. (Foto: Ragnar Singsaas/Getty Images)

Por el momento, el palacio no ha emitido ningún comentario, mientras que la fiscalía adelantó que el juicio podría celebrarse en enero de 2026.

El largo (y problemático) historial de Marius Borg Høiby

Es hijo de una relación de Mette-Marit previa a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon; la princesa salió de un entorno marcado por el alcohol y las drogas y su entonces pareja, Morten Borg, fue condenado por violencia y delitos relacionados a estupefacientes.

A los cuatro años, el país entero puso su atención en el pequeño cuando su madre se casó con el príncipe Haakon, heredero de la corona, con quien tuvo dos hijos más: Ingrid Alexandra, de 21 años, y Sverre Magnus, de 19.

En la foto, el príncipe Sverre Magnus, Marius Borg Høiby -acusado de cuatro violaciones-, su hermana, la princesa Ingrid Alexandra, su madre la princesa Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon. (Foto: Lise Aseurd | AFP )

Arrestado en agosto de 2024, sospechoso de agresión a su pareja, hizo una declaración pública asegurando que se encontraba “bajo los efectos del alcohol y la cocaína” y afirmó que vive con distintos trastornos mentales y lucha “contra la adicción”.

De hecho, en 2017 ya había sido detenido por consumir cocaína en un festival de música y fue multado; mientras que el año pasado pasó una semana en un centro de rehabilitación en Londres.

Sin embargo, esa declaración no acalló la situación, pues al menos 16 víctimas más acudieron a la fiscalía. De hecho, las cuatro violaciones por las que se señala a Høiby tuvieron lugar entre 2018, 2023 y 2024, la última incluso después del inicio de la investigación policial.

“El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares los cometieran otros”, dijo el fiscal.