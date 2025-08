La desgarradora historia de Natasha Richardson, la primera esposa de Liam Nesson

Por 15 años, Neeson y Richardson fueron una de las parejas más estables y queridas de Hollywood, hasta que ella tuvo un accidente en el que se golpeó gravemente en la cabeza. Desde ese entonces, el actor se mantuvo más o menos “fuera del mercado de citas” y a excepción de una relación de dos años con la empresaria Freya St. Johnson, mantuvo su vida privada en total secreto.

Natasha Richardson y Liam Neeson tuvieron dos hijos: Michael y Daniel. (Foto: Evan Agostini/Getty Images)

¿Qué pasó con Natasha Richardson, la esposa de Liam Neeson?

La pareja se encontró en distintos proyectos laborales. Primero en 1984, en la miniserie Ellis Island, después en Broadway, cuando en 1992 trabajaron juntos en la obra Anne Christie, del dramaturgo Eugene O’Neill, y nuevamente en 1994, en la película Nell.

Fue justamente en 1994 que decidieron casarse y tuvieron dos hijos, Michael y Daniel Neeson-Richardson. Durante años fueron la pareja más estable de Hollywood, ambos trabajando en distintos proyectos y llevando una apacible y hermética vida familiar privada.

En 2009 sucedió la tragedia. La actriz viajó a Québec, Canadá, con sus dos hijos y tomó clases de esquí en el centro Mont Tremblant y durante la práctica cayó por una pendiente y se golpeó la cabeza.

El funeral de Natasha Richardson se celebró el 22 de marzo de 2009 en Nueva York. En la foto: la actriz Vanessa Redgrave (mamá de Natasha), Micheal Neeson (hijo de la actriz), Joely Richardson (hermana de la actriz), Daisy Bevan, Daniel Neeson (hijo menor de la actriz) y el actor Liam Neeson. (Foto: Joe Corrigan/Getty Images)

Al principio ni ella ni las personas responsables de la seguridad del lugar pensaron que había sido un accidente grave, puesto que ella se mantuvo despierta e incluso bromeaba sobre lo que ocurrió y se negó a recibir atención médica. Sin embargo, apenas dos horas después del incidente, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital de Montreal, donde entró en coma.

Desde ahí, fue trasladada al centro de salud Lenox Hill, de Nueva York, ciudad donde vivía con su familia, y ahí la situación empeoró: el equipo médico confirmó que Natasha Richardson tenía muerte cerebral.

“Me dijeron que tenía muerte cerebral, pero obviamente estaba con soporte vital y esas cosas. Entré y simplemente le dije que la amaba, dije: ‘Cariño, no vas a volver de esto, te golpeaste la cabeza. No sé si puedes oírme, pero esto es lo que pasó”, relató Liam Neeson en una entrevista con Anderson Cooper para el programa 60 Minutes. “Cuando vi todos estos tubos y esas cosas, mi pensamiento inmediato fue: ‘Está bien, esas cosas tienen que desaparecer, ella se ha ido’”.

Ella y yo habíamos hecho un pacto de si alguno de los dos entra en estado vegetativo, eso sería todo. Liam Neeson sobre su esposa Natasha Richardson

En esa misma entrevista, Liam Neeson explicó que los órganos de Natasha Richardson fueron donados, salvándole la vida a otras personas.

Mantiene con vida a tres personas en este momento: su corazón, sus riñón y su hígado y creo que ella estaría muy emocionada y complacida por eso. Liam Neeson sobre su esposa Natasha Richardson

La causa de muerte oficial de Natasha Richardson fue un hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza.

Natasha Richardson: películas y premios de la actriz

La actriz británica, quien murió a los 45 años de edad, nació en una familia dedicada al cine y el teatro: su papá fue el director de cine Tony Richardson y su mamá la actriz Vanessa Redgrave. Por esto, su primera aparición en una película fue cuanto tenía 4 años y fue precisamente en una película de su padre: The Charge of the Light Brigade, en 1968.

Sin bien actuó en incontables películas, la más famosa sigue siendo Juego de Gemelas, en la que interpretó a Elizabeth James, la diseñadora de modas madre de las gemelas Hallie y Annie, interpretadas por Lindsay Lohan y que todavía ahora es un referente de la cultura pop.

Natasha Richardson ganó un Premio Tony en 1998. (Foto: Paul Hawthorne/Getty Images)

Y aunque su contacto con el cine lo tuvo desde pequeña, el teatro fue su pasión. Tanto así que fue nominada en dos ocasiones en los premios Tony y ganó en una. Primero la nominaron a Mejor actriz principal en 1994 en Anne Christie, en esa misma obra actuó junto a Liam Neeson y fue el año en el que se casaron; y cuatro años después, en 1998, fue nominada a Mejor actriz de musical por su interpretación en Cabaret y ganó el premio.