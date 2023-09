Lali: Revindicando el pop argentino

Una figura del presente

Lali en su carrera ha pasado por la televisión de su país, Netflix, Prime Video y sus redes sociales también son un espacio donde se expresa de forma consecuente. Uno de sus más notables es la colaboración con la diva argentina, Moria Casan, figura controvertida y esencial del entorno del país.

"Moria es eso una artista, una tipa única y real, no hay nadie que se le parezca, nunca se quiso parecer a nadie por eso no se parece a nadie y eso la vuelve muy icónica, y es una tipa que con la que yo me identifico de alguna manera. Esto lo he hablado mucho con ella y en esta manera de decir lo que piensa esta manera de desdramatizar de ponerle humor a todo", detalla Lali.

"Al final creo que los artistas jóvenes tenemos que reivindicar un poco a los que nos permitieron ser como somos, y estar en una industria que es como es por otros que hicieron un trabajo importante", añade en referencia al valor de la vedette argentina.

Lali está consciente y se ha pronunciado por la situación que se vive en Argentina y con la población vulnerable, no se desentiende y ha usado sus redes sociales para pronunciarse, aunque reconoce que todo es un aprendizaje.

"No tengo nada que ver con la política, pero sí que me rozó con gente, colegas y mi música es muy acompañada por gran parte de la comunidad LGBT+, y hay políticos que quizá proponen ir en contra de ciertos derechos o de ciertas cosas y a mí me da un poco de tristeza, pero creo que la democracia es lo más grande que tenemos", explica acerca de sus posicionamientos hechos en las redes sociales.

"Desde mi lugar me lo tomo con calma y entiendo todos los puntos, de hecho aprendo de todos los puntos y que no está el que refuta algo de lo que yo digo escucho y aprendo para eso somos una sociedad. Argentina es un país muy fuerte, con mucha resiliencia y de eso estoy muy orgullosa", puntualiza.

Como argentina estuvo en el pasado Mundial 2022 en el que levantaron la Copa del Mundo por tercera vez y fue la misma Lali quien interpretó el Himno Nacional de la República Argentina en el Estadio de Lusail en aquella vibrante final ante Francia.

"La cuestión que nos llevó hasta ahí fue el Mundial, acompañada de Argentina vivir esa final en vivo, estando presente es una cosa de imborrable. Esa invitación sorpresiva a cantar el Himno en la final todo fue como un sueño que ni siquiera lo había imaginado siendo franca", recuerda.

Aunque esta visita fue breve y vivió un sold-out en el Lunario del Auditorio Nacional espera volver pronto y recorrer la geografía mexicana con más tiempo y detalle.