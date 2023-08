Elecciones en Argentina sacuden el mundo artístico

Más críticas

Otro de los que salió al cruce de las propuestas del candidato presidencial fue el músico Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, conocido como Ca7triel, que publicó un extenso video en Instagram.

"Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela porque era gratis, pública, si no yo no podría haber ido porque no tenía la guita (dinero) para pagar mi educación", dijo el guitarrista y rapero de 30 años.

"Si los hospitales y la sanidad hubieran sido privados, yo estaría muerto", agregó.

Vestido de negro, con gorra y gafas, Ca7riel se acerca a la cámara para cerrar: "Entonces, yo digo es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién lo vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque estos son derechos y donde hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor".

Milei ya había tenido un entredicho con la banda argentina La Renga que le objetó la utilización de su hit 'Panic show' en varios actos de su campaña.

Al candidato libertario lo respalda en cambio El Dipy, cantante de cumbia villera y aspirante a intendente en el barrio popular bonaerense de La Matanza que salió segundo con 27,3% de los votos en las primarias del domingo pasado.