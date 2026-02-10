Lomitos ‘robot’ apoyarán en la seguridad durante el Mundial 2026: acá los detalles

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar, específicamente en Monterrey.

Estos “perros robot” fueron adquiridos por el municipio de Guadalupe, en Monterrey y donde se ubica el estadio BBVA, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Un video divulgado por el gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

Mientras, el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Dichos robots fueron adquiridos por 2,5 millones de pesos y serán desplegados "en caso de alguna riña”.

El estadio BBVA, que lleva por nombre “Estadio Monterrey” durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo a realizarse del 11 de junio al 19 de julio de este año.

