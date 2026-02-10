Las once escuderías de Fórmula 1 dan el banderazo a la temporada 2026 con los primeros entrenamientos oficiales este miércoles en Bahréin, adonde llegan los equipos "partiendo de cero" tras un drástico cambio en el reglamento de los coches, con el que se espera ganar en espectacularidad e igualdad.
La F1 comienza su era 2026 y los equipos realizarán prácticas de pretemporada en Bahréin
Antes de que el mundo de la F1 se reúna para seis días de pruebas (11-13 y 18-20 de febrero) en el circuito de Sakhir, en el pequeño reino de Bahréin, frente a Irán, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, auguró para la nueva temporada carreras "caóticas", con una jerarquía imprevisible.
¿El motivo? Diferencias de velocidad y de ritmo de los 22 monoplazas con motores híbridos 50% térmicos, 50% eléctricos, alimentados por batería con un nuevo botón "boost" para acelerar súbitamente, y con aerodinámica rediseñada, detalló el piloto británico de 26 años.
Te puede interesar:
En 2026, "verán más caos en carrera", aseguró Norris con una amplia sonrisa ante periodistas convocados a comienzos de febrero en la sede de McLaren, escudería campeona del mundo de constructores en los dos últimos años, en el sur de Londres.
De vuelta de unas pruebas privadas en Barcelona a finales de enero, Norris dibujó el escenario de lo que podría suceder ya en el primer Gran Premio en Melbourne, Australia, el 8 de marzo, cuando un piloto "utilice el botón 'boost'" para ganar potencia y poder adelantar a un rival.
Esta maniobra arriesgada siempre ha sido la salsa que condimenta el espectáculo de la F1, pero cada vez es más infrecuente en los circuitos, incluso en temporadas como la pasada, una de las más reñidas de los últimos años y con el título de pilotos decidiéndose en el último Gran Premio en Abu Dahbi.
Este boost es un nuevo dispositivo en el volante de los coches de la temporada 2026 que ofrecerá la máxima potencia eléctrica disponible, 350 kilovatios, los segundos suficientes para que un piloto pueda realizar un adelantamiento, aunque deberá gestionar la reserva de potencia de la batería para no malgastarla, según Norris.
Por si no lo viste:
Además de los cambios de neumáticos en boxes y la aerodinámica en pista, la estrategia de carrera será "mucho más complicada porque al usar la batería" para adelantar en recta o evitar ser adelantado, el piloto puede "quedarse sin batería al llegar a una curva", analizó el británico.
Norris, que completará su octava temporada en McLaren, pondrá su título en juego frente al tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón, y su coequipero australiano Oscar Piastri.
Con información de AFP