La F1 comienza su era 2026 y los equipos realizarán prácticas de pretemporada en Bahréin

Antes de que el mundo de la F1 se reúna para seis días de pruebas (11-13 y 18-20 de febrero) en el circuito de Sakhir, en el pequeño reino de Bahréin, frente a Irán, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, auguró para la nueva temporada carreras "caóticas", con una jerarquía imprevisible.

¿El motivo? Diferencias de velocidad y de ritmo de los 22 monoplazas con motores híbridos 50% térmicos, 50% eléctricos, alimentados por batería con un nuevo botón "boost" para acelerar súbitamente, y con aerodinámica rediseñada, detalló el piloto británico de 26 años.

En 2026, "verán más caos en carrera", aseguró Norris con una amplia sonrisa ante periodistas convocados a comienzos de febrero en la sede de McLaren, escudería campeona del mundo de constructores en los dos últimos años, en el sur de Londres.

De vuelta de unas pruebas privadas en Barcelona a finales de enero, Norris dibujó el escenario de lo que podría suceder ya en el primer Gran Premio en Melbourne, Australia, el 8 de marzo, cuando un piloto "utilice el botón 'boost'" para ganar potencia y poder adelantar a un rival.