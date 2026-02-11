Su excelente actuación en el Programa corto individual en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 le valió el pase a la final y lo mantiene como uno de los mejores atletas de esta disciplina.

Al ritmo de la canción “Hip Hip Chin Chin”, Donovan logró un triple Lutz perfecto, uno de los saltos más complejos del Patinaje artístico, y cerró su rutina con la enorme sonrisa que ya es su marca personal.

Su siguiente paso: subirse al podio de Milano Cortina 2026 y volver a casa con una medalla en el cuello.

Cuándo es la siguiente competencia de Donovan Carillo

Nuestro patinador estrella de 26 años volverá a entrar a la pista de hielo el próximo viernes, en la final que se realizará en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, una de las principales instalaciones deportivas de toda Europa.

El Programa Libre Individual Masculino se realizará el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas de CDMX.