Donovan Carrillo es, hoy por hoy, uno de los mejores patinadores artísticos del mundo entero, y lo es siendo de un país en el que los deportes invernales no son la mayor fortaleza. Pero la tenacidad, audacia y perseverancia del joven lo ha llevado a hacer historia y ser uno de los atletas más queridos por los mexicanos.
A una rutina de la gloria: horario y dónde ver en vivo a Donovan Carrillo en la final olímpica
Su excelente actuación en el Programa corto individual en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 le valió el pase a la final y lo mantiene como uno de los mejores atletas de esta disciplina.
Al ritmo de la canción “Hip Hip Chin Chin”, Donovan logró un triple Lutz perfecto, uno de los saltos más complejos del Patinaje artístico, y cerró su rutina con la enorme sonrisa que ya es su marca personal.
Su siguiente paso: subirse al podio de Milano Cortina 2026 y volver a casa con una medalla en el cuello.
Cuándo es la siguiente competencia de Donovan Carillo
Nuestro patinador estrella de 26 años volverá a entrar a la pista de hielo el próximo viernes, en la final que se realizará en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, una de las principales instalaciones deportivas de toda Europa.
El Programa Libre Individual Masculino se realizará el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas de CDMX.
Dónde ver la final de patinaje artístico de los Olímpicos de Invierno 2026
Desde México, la participación de Donovan Carrillo en la final puede verse de forma gratuita a través de distintas plataformas.
Como desde hace varias ediciones, Claro Sports es el medio oficial para ver las competiciones olímpicas. Puede ser a través de su plataforma de streaming, así como en sus canales de YouTube y redes sociales. También ViX, de Grupo Televisa, transmitirá la competencia de Donovan Carrillo.
¿A quiénes se enfrenta Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?
Como Donovan Carrillo, los demás grandes patinadores del mundo también buscan hacerse de las medallas olímpicas. Sin embargo, de entre los 23 competidores restantes, hay tres que son especialmente difíciles de enfrentar y, de hecho, fueron los únicos que obtuvieron puntajes por arriba de 100 en la primera prueba.
ILIA MALININ, DE ESTADOS UNIDOS
- — Puntuación en el Programa corto: 108.16
Nacido el 2 de diciembre de 2004, este joven de 21 años es apodado Quad God, porque tiene la capacidad de realizar saltos cuádruples, incluido el cuádruple Axel.
Malinin también lidera a EU en la prueba por equipos y durante la primera prueba individual ejecutó un salto mortal hacia atrás, un movimiento que fue prohibido durante décadas por su complejidad y peligrosidad, y que únicamente la francesa Surya Bonaly logró realizar con éxito hace 28 años.
YUMA KAGIYAMA, DE JAPÓN
- — Puntuación en el Programa corto: 103.07
El competidor japonés de 22 años, es uno de los contendientes más fuertes de la disciplina y en los Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 ganó dos medallas de plata.
ADAM SIAO HIM FA, DE FRANCIA
- — Puntuación en el Programa corto: 102.55
Recién cumplió 25 años el pasado 31 de enero y el patinador francés quiere celebrar por todo lo alto. Tiene la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2024 y tres medallas en el campeonato europeo. Ahora quiere la gloria olímpica.