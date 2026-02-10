El representante mexicano fue el quinto competidor en participar y usó la canción de 2003 “Hip Hip Chin Chin” , de la banda de nu jazz Club Des Belugas, y aunque sufrió un pequeño tropiezo a la mitad de la rutina al intentar hacer un triple Axel, logró recomponerse al hacer un triple Lutz perfecto, un salto asistido que es considerado el segundo más complejo en la disciplina (solo después de, precisamente, el Axel).

“Esto es para México: los sueños sí se hacen realidad”, dijo Donovan Carrillo al terminar su presentación.

Donovan Carrillo es el segundo mexicano que compite en Patinaje Artístico en los Olímpicos de Invierno en toda la historia de nuestro país. (Foto: Elsa/Getty Images)

Donovan quedó en el puesto 18 de esta primera competencia, los tres primeros lugares fueron para Italia, Corea del Sur y Francia.