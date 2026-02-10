Publicidad

“Los sueños sí se hacen realidad”: la emotiva presentación de Donovan Carrillo

El mexicano presentó su programa corto en los Olímpicos de Invierno 2026 y pasó a la final de la competencia.
mar 10 febrero 2026 01:31 PM
Donovan Carrillo quedó en sexto lugar del programa corto de patinaje artístico y logró pasar a la final que se disputará el próximo viernes 13 de febrero. (Foto: Getty Images)

Donovan Carrillo emocionó a todo el país: con su presentación en el Programa corto individual de patinaje artístico , el atleta mexicano hizo una de sus mejores rutinas frente a los ojos del mundo en Milano Cortina 2026 y pasó a la final que se disputará el próximo viernes 13 de febrero.

El representante mexicano fue el quinto competidor en participar y usó la canción de 2003 “Hip Hip Chin Chin” , de la banda de nu jazz Club Des Belugas, y aunque sufrió un pequeño tropiezo a la mitad de la rutina al intentar hacer un triple Axel, logró recomponerse al hacer un triple Lutz perfecto, un salto asistido que es considerado el segundo más complejo en la disciplina (solo después de, precisamente, el Axel).

“Esto es para México: los sueños sí se hacen realidad”, dijo Donovan Carrillo al terminar su presentación.

Donovan Carrillo es el segundo mexicano que compite en Patinaje Artístico en los Olímpicos de Invierno en toda la historia de nuestro país. (Foto: Elsa/Getty Images)

Donovan quedó en el puesto 18 de esta primera competencia, los tres primeros lugares fueron para Italia, Corea del Sur y Francia.

Donovan Carrillo logró completar un salto Lutz perfecto, uno de los más complejos dentro del patinaje artístico. (Foto: Gabriel Bouys | AFP)

Para el Programa corto individual, a cada patinador se le dan 2 minutos y 45 minutos para demostrar sus habilidades.

Al finalizar, los jueces le dieron un puntaje de 75.56, puesto que tuvo una deducción de un punto por el tropiezo; para la final solo hay 24 lugares y el patinador mexicano aseguró su lugar, a pesar de que no logró el triple Axel, hizo el resto de su rutina de forma impecable.

"Los sueños sí se cumplen": Donovan Carrillo al finalizar la competencia. (Foto: Julien de Rosa | AFP)

Donovan Carrillo es el segundo patinador artístico mexicano que participa en unos Juegos Olímpicos de Invierno, solo después de Ricardo Olavarrieta (quien participó en 1988 y 1992). Nacido en Zapopan, Jalisco, muy chiquito se mudó con su familia a León, Guanajuato, puesto que cerraron la pista de patinaje en la que practicaba y en León pudo continuar su entrenamiento.

Donovan Carrillo nació en Zapopan, Jalisco, y se mudó a León, Guanajuato, para poder entrenar en patinaje artístico. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

