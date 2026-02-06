La ceremonia celebró la cultura italiana e hizo un recorrido por los mitos de Cupido y Psique de la mano de Verdi, Puccini y Rossini, tres de los grandes compositores de la historia.

Durante la ceremonia, los artistas representaron la Vía Láctea. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Mariah Carey, la estrella más esperada de la ceremonia de apertura

En el gran estadio de San Siro, Mariah Carey apareció cantando el clásico “Nel Blu Dipinto Di Blu”, mejor conocida como “Volare”, y protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche.

Mariah Carey se presentó en el estadio San Siro, de Milán. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Su presentación fue el preámbulo a la entrada de las autoridades italianas, como el presidente Sergio Mattarella y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional.

Uno de los dos pebeteros olímpicos de los Juegos de Invierno se encendió en el Arco della Pace, en Milán. (Foto: Joosep Martinson/Getty Images)

Después llegó el momento del tradicional desfile de las delegaciones nacionales, que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se dividió entre las cuatro sedes, mientras que la llama olímpica encendió dos pebeteros, uno bajo el Arco de la Paz en Milán y el otro en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.