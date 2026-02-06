¡Llegó el día! Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 iniciaron oficialmente con una ceremonia de apertura que se realizó en cuatro sedes simultáneas: el estadio San Siro, en Milán, y las localidades Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, en los Alpes.
Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más impactantes de la inauguración
La ceremonia celebró la cultura italiana e hizo un recorrido por los mitos de Cupido y Psique de la mano de Verdi, Puccini y Rossini, tres de los grandes compositores de la historia.
Mariah Carey, la estrella más esperada de la ceremonia de apertura
En el gran estadio de San Siro, Mariah Carey apareció cantando el clásico “Nel Blu Dipinto Di Blu”, mejor conocida como “Volare”, y protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche.
Su presentación fue el preámbulo a la entrada de las autoridades italianas, como el presidente Sergio Mattarella y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional.
Después llegó el momento del tradicional desfile de las delegaciones nacionales, que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se dividió entre las cuatro sedes, mientras que la llama olímpica encendió dos pebeteros, uno bajo el Arco de la Paz en Milán y el otro en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la ceremonia más esperada
El desfile fue simultáneo en cuatro sedes y esos dos pebeteros son el símbolo perfecto de unos Juegos Olímpicos repartidos en tres regiones del norte de Italia y en un territorio de 22,000 km2.
El objetivo de los organizadores era aprovechar al máximo instalaciones ya existentes para limitar al máximo el impacto económico y medioambiental, después de unas últimas ediciones especialmente criticadas (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022) por ambas cuestiones.
Con el regreso a los Alpes, los Juegos de Invierno recuperan en parte su esencia, en los que serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia en Italia, después de Cortina 1956 y Turín 2006, y los cuartos del total, teniendo en cuenta la cita de verano de Roma 1960.