Deportes

Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más impactantes de la inauguración

La ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026 se realizó en cuatro sedes alrededor de Italia.
vie 06 febrero 2026 05:01 PM
Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se realizó simultáneamente en cuatro sedes. (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)

¡Llegó el día! Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 iniciaron oficialmente con una ceremonia de apertura que se realizó en cuatro sedes simultáneas: el estadio San Siro, en Milán, y las localidades Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, en los Alpes.

La ceremonia celebró la cultura italiana e hizo un recorrido por los mitos de Cupido y Psique de la mano de Verdi, Puccini y Rossini, tres de los grandes compositores de la historia.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Durante la ceremonia, los artistas representaron la Vía Láctea. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Mariah Carey, la estrella más esperada de la ceremonia de apertura

En el gran estadio de San Siro, Mariah Carey apareció cantando el clásico “Nel Blu Dipinto Di Blu”, mejor conocida como “Volare”, y protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Mariah Carey se presentó en el estadio San Siro, de Milán. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Su presentación fue el preámbulo a la entrada de las autoridades italianas, como el presidente Sergio Mattarella y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Uno de los dos pebeteros olímpicos de los Juegos de Invierno se encendió en el Arco della Pace, en Milán. (Foto: Joosep Martinson/Getty Images)

Después llegó el momento del tradicional desfile de las delegaciones nacionales, que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se dividió entre las cuatro sedes, mientras que la llama olímpica encendió dos pebeteros, uno bajo el Arco de la Paz en Milán y el otro en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Donovan Carrillo fue el abanderado de la delegación mexicana en los Olímpicos de Invierno 2026. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la ceremonia más esperada

El desfile fue simultáneo en cuatro sedes y esos dos pebeteros son el símbolo perfecto de unos Juegos Olímpicos repartidos en tres regiones del norte de Italia y en un territorio de 22,000 km2.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
El cantante Ghali interpretó "Promemoria (Memorandum)", de Gianni Rodari. (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)

El objetivo de los organizadores era aprovechar al máximo instalaciones ya existentes para limitar al máximo el impacto económico y medioambiental, después de unas últimas ediciones especialmente criticadas (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022) por ambas cuestiones.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
El próximo 9 de febrero será la primera participación de la delegación mexicana en los Olímpicos de Invierno. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Con el regreso a los Alpes, los Juegos de Invierno recuperan en parte su esencia, en los que serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia en Italia, después de Cortina 1956 y Turín 2006, y los cuartos del total, teniendo en cuenta la cita de verano de Roma 1960.

