Por esto, la Federación Internacional de Esquí (FIS) debió intervenir y los responsables de antidopaje de los Juegos Olímpicos de Invierno aseguraron que investigarían el caso.

¿De qué se trata el supuesto alargamiento de pene de atletas olímpicos?

La controversia creció a partir de que medios de comunicación alemanes publicaron sobre una teoría en la que algunos saltadores de esquí recurrieron a prácticas médicas no aprobadas para agrandar su pene.

Hace unas semanas, el médico Kamran Karim, empleado del hospital Maria Hilf de Krefeld, dijo al diario alemán Bild que era posible crear un “aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico”, pero que era una práctica que conllevaba riesgos.

La disciplina de salto de esquí combina técnica, aerodinámica y control corporal. (Foto: Alex Pantling/Getty Images)

Este procedimiento, según se explicó en su momento, modificaría las dimensiones en el traje de los atletas para ganar aerodinámica y permanecer más tiempo en el aire y aterrizar más lejos.

