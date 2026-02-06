La competencia varonil de Salto de esquí, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, está envuelta en un escándalo por la sospecha de que algunos competidores recurrieron a un alargamiento de pene para mejorar su rendimiento deportivo.
¿Alargamiento de pene? La investigación a saltadores de esquí en los Olímpicos
Por esto, la Federación Internacional de Esquí (FIS) debió intervenir y los responsables de antidopaje de los Juegos Olímpicos de Invierno aseguraron que investigarían el caso.
¿De qué se trata el supuesto alargamiento de pene de atletas olímpicos?
La controversia creció a partir de que medios de comunicación alemanes publicaron sobre una teoría en la que algunos saltadores de esquí recurrieron a prácticas médicas no aprobadas para agrandar su pene.
Hace unas semanas, el médico Kamran Karim, empleado del hospital Maria Hilf de Krefeld, dijo al diario alemán Bild que era posible crear un “aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico”, pero que era una práctica que conllevaba riesgos.
Este procedimiento, según se explicó en su momento, modificaría las dimensiones en el traje de los atletas para ganar aerodinámica y permanecer más tiempo en el aire y aterrizar más lejos.
La FIS revela los resultados de la investigación
Justo antes de que inicien las pruebas de saltos de esquí en Milano Cortina el próximo sábado, la FIS reveló los resultados de la investigación y aseguró que no existe ninguna prueba que permita afirmar que los competidores recurrieron a algún procedimiento no aprobado para mejorar su rendimiento deportivo.
El director de comunicación de la FIS, Bruno Sassi, dijo a medios de comunicación que no existe “la menor prueba de que un participante haya recurrido nunca a una inyección de ácido hialurónico para tratar de lograr una ventaja”.
Ese rumor loco salió hace unas semanas a partir de simples habladurías.
Por su lado, Olivier Niggli, director general de la Agencia Mundial Antidopaje, aseguró que se estudiaría el caso.
“No conozco los detalles del salto de esquí ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, dijo.