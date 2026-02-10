Publicidad

Vida

Grindr activa medidas especiales de privacidad en Milano Cortina 2026

La plataforma implementó medidas temporales de seguridad y privacidad durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 para reducir riesgos a atletas LGBTTTIQA+.
mar 10 febrero 2026 05:14 PM
Ice Hockey - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 4
Grindr activó medidas especiales de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

En estos días, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son uno de los escenarios de mayor exposición mediática para los mejores deportistas del mundo y aunque para cada uno es motivo de orgullo representar a su país, para los atletas LGBTTTIQA+ también puede significar un riesgo, especialmente para quienes no han hecho pública su orientación o identidad o para quienes provienen de países donde ser parte de la comunidad es ilegal o peligroso.

En este contexto, Grindr anunció que desde el 6 y hasta el 22 de febrero –fechas en las que se realizan los Olímpicos invernales– se implementan medidas de seguridad y privacidad adicionales.

Es decir, la app sigue su operación normal durante las competencias, pero con protecciones temporales específicamente diseñadas para que los usuarios puedan conectarse con mayor control sobre su información personal.

“Estos cambios temporales buscan reducir ese riesgo y dar a los usuarios mayor control sobre su privacidad, manteniendo la app disponible”, explicó AJ Balance, Chief Product Officer de Grindr.

Los cambios en seguridad que Grindr activa durante Milano Cortina 2026

La plataforma ya había implementado algunos protocolos similares durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se realizaron en Beijing, y los Olímpicos de Verano de 2024 en París.

Entre los principales ajustes, está la desactivación de las funciones Explore y Roam dentro de las Villas Olímpicas, para evitar que usuarios externos a estos recintos puedan explorar estas ubicaciones.

Pero no es el único cambio en la app. La visibilidad de distancia estará desactivada por defecto, con la opción de compartir solo una distancia aproximada si el usuario así lo decide.

Además, todos los perfiles tendrán acceso a mensajes temporales ilimitados y a la posibilidad de anular el envío de mensajes. Los videos privados quedarán desactivados en ubicaciones olímpicas oficiales, mientras que las capturas de pantalla para fotos de perfil y chats permanecerán bloqueadas, como parte de la configuración estándar de la app.

Como medida extra, durante este periodo Grindr eliminará anuncios de terceros y solo mostrará anuncios de servicio público. También incorporará recordatorios periódicos de seguridad con enlaces a recursos de apoyo.

