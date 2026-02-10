Grindr activa medidas especiales de privacidad en Milano Cortina 2026

En este contexto, Grindr anunció que desde el 6 y hasta el 22 de febrero –fechas en las que se realizan los Olímpicos invernales– se implementan medidas de seguridad y privacidad adicionales.

Es decir, la app sigue su operación normal durante las competencias, pero con protecciones temporales específicamente diseñadas para que los usuarios puedan conectarse con mayor control sobre su información personal.

“Estos cambios temporales buscan reducir ese riesgo y dar a los usuarios mayor control sobre su privacidad, manteniendo la app disponible”, explicó AJ Balance, Chief Product Officer de Grindr.