El momento deportivo cumbre del Super Bowl LX no fueron los equipos (el partido se sintió “flojo”, por decirlo de alguna manera), sino la presentación del monoplaza de Cadillac para su primera temporada como equipo de la Fórmula 1 y sí, ahora sabemos cómo es el auto que manejará Checo Pérez .
El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1
Durante la transmisión del partido Seahawks vs Patriots, la escudería reveló los diseños del monoplaza de Pérez y Valtteri Bottas y un pequeño grupo de aficionados pudo ver los autos en persona.
El monoplaza de ‘Checo’ Pérez con Cadillac
Poco antes de finalizar el partido del Super Bowl LX, Cadillac apareció en un comercial transmitido en Estados Unidos y, también a través de sus redes sociales para los fanáticos mexicanos, en el que se mostraron los momentos en los que el equipo poco a poco va diseñando, planeando y armando el nuevo coche.
Finalmente muestran el coche de la temporada 2026 que se llama CA01 y tiene dos diseños, uno blanco y negro (los colores claros dominan) y otro negro con blanco (los tonos oscuros dominan) y cierran con el lema: The Mission Begins (La misión inicia).
Además, el 6 de febrero pasado se instaló el Cadillac Countdown Box en Times Square, Nueva York, en la que al finalizar el conteo se reveló una réplica de los autos de Cadillac.
Con todo el anuncio, Cadillac se convirtió en el noveno equipo en presentar su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 .
Fórmula 1: cuándo y dónde inicia la temporada 2026
La temporada 2026, que inicia ya en pocas semanas, es histórica para la Fórmula 1, no solo Cadillac se une como la escudería número 11 en la parrilla, también hay cambios importantes en la reglamentación de la FIA , que incluye una readaptación de los automóviles de todos los equipos.
Este año, las carreras inician con el Gran Premio de Australia, que se realiza en el circuito de Albert Park, el 6, 7 y 8 de marzo.