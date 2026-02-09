El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Durante la transmisión del partido Seahawks vs Patriots, la escudería reveló los diseños del monoplaza de Pérez y Valtteri Bottas y un pequeño grupo de aficionados pudo ver los autos en persona.

El monoplaza de ‘Checo’ Pérez con Cadillac

Poco antes de finalizar el partido del Super Bowl LX, Cadillac apareció en un comercial transmitido en Estados Unidos y, también a través de sus redes sociales para los fanáticos mexicanos, en el que se mostraron los momentos en los que el equipo poco a poco va diseñando, planeando y armando el nuevo coche.

Finalmente muestran el coche de la temporada 2026 que se llama CA01 y tiene dos diseños, uno blanco y negro (los colores claros dominan) y otro negro con blanco (los tonos oscuros dominan) y cierran con el lema: The Mission Begins (La misión inicia).