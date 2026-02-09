Publicidad

El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Cadillac presentó el monoplaza CA01 con el que debutará en la Fórmula 1 2026 y que será conducido por Checo Pérez y Valtteri Bottas, en un anuncio que sorprendió durante el Super Bowl LX.
lun 09 febrero 2026 01:24 PM
El monoplaza CA01 de Cadillac será el auto que manejará Checo Pérez en su debut en la Fórmula 1. (Foto: IG Cadillac F1)

El momento deportivo cumbre del Super Bowl LX no fueron los equipos (el partido se sintió “flojo”, por decirlo de alguna manera), sino la presentación del monoplaza de Cadillac para su primera temporada como equipo de la Fórmula 1 y sí, ahora sabemos cómo es el auto que manejará Checo Pérez .

Durante la transmisión del partido Seahawks vs Patriots, la escudería reveló los diseños del monoplaza de Pérez y Valtteri Bottas y un pequeño grupo de aficionados pudo ver los autos en persona.

Deportes

El monoplaza de ‘Checo’ Pérez con Cadillac

Poco antes de finalizar el partido del Super Bowl LX, Cadillac apareció en un comercial transmitido en Estados Unidos y, también a través de sus redes sociales para los fanáticos mexicanos, en el que se mostraron los momentos en los que el equipo poco a poco va diseñando, planeando y armando el nuevo coche.

Finalmente muestran el coche de la temporada 2026 que se llama CA01 y tiene dos diseños, uno blanco y negro (los colores claros dominan) y otro negro con blanco (los tonos oscuros dominan) y cierran con el lema: The Mission Begins (La misión inicia).

Cadillac presentó su monoplaza de Fórmula 1 durante la transmisión del Super Bowl LX. (Foto: IG Cadillac F1)

Además, el 6 de febrero pasado se instaló el Cadillac Countdown Box en Times Square, Nueva York, en la que al finalizar el conteo se reveló una réplica de los autos de Cadillac.

Con todo el anuncio, Cadillac se convirtió en el noveno equipo en presentar su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 .

La réplica del monoplaza de Cadillac fue revelada en Times Square como parte de su lanzamiento global. (Foto: IG Cadillac F1)

Fórmula 1: cuándo y dónde inicia la temporada 2026

La temporada 2026, que inicia ya en pocas semanas, es histórica para la Fórmula 1, no solo Cadillac se une como la escudería número 11 en la parrilla, también hay cambios importantes en la reglamentación de la FIA , que incluye una readaptación de los automóviles de todos los equipos.

Este año, las carreras inician con el Gran Premio de Australia, que se realiza en el circuito de Albert Park, el 6, 7 y 8 de marzo.

Deportes

