Deportes

Un esperado regreso: La F1 suma el GP de Portugal al calendario 2027 y 2028

La F1 regresará al circuito de Portimao, tras la salida del GP de Países Bajos al finalizar la próxima temporada. Acá los detalles.
mar 16 diciembre 2025 12:22 PM
Un esperado regreso: La F1 suma el GP de Portugal al calendario 2027 y 2028
Lewis Hamilton y Max Verstappen durante el GP de Portugal, en el circuito de Portimao, el pasado 2 de mayo de 2021. (Getty Images/Getty Images)

La Fórmula 1 continúa sorprendiendo a los fans del automovilismo. Esta vez, la máxima categoría anunció el regreso del circuito portugués de Portimao para las temporadas 2027 y 2028. Esto se da también luego de que el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort se retire del calendario.

El circuito internacional del Algarve, de 4,6 kilómetros, en el sur del país, recibió por última vez el Gran Premio de Portugal en 2020 y 2021, ambas temporadas afectadas por la pandemia de Covid-19, con sedes alternativas.

En 2020, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton logró en Portimao la 92º victoria de su carrera, batiendo el récord que hasta entonces ostentaba Michael Schumacher. El piloto británico también ganó en 2021.

"El interés y la demanda para albergar un Gran Premio de Fórmula Uno es el más alto que ha habido nunca", dijo el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali,

No se anunciaron los términos financieros del acuerdo, pero sí se informó de que tendrá una duración de dos años.

Portugal acogió por primera vez un Gran Premio en Oporto en 1958, y posteriormente se disputaron carreras en Monsanto y Estoril, cerca de Lisboa.

El gran brasileño Ayrton Senna consiguió su primera pole y victoria en este último circuito en 1985.

La Fórmula 1 anunció el año pasado que Zandvoort, la carrera de casa del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, dejaría de formar parte del calendario después de 2026.

El campeonato ya cuenta con un récord de 24 carreras y Domenicali ha hablado de que las rondas europeas se alternen para permitir la entrada de otras.

Con información de Reuters

