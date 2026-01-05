“Lunes negro” en la NFL por la lluvia de despidos de entrenadores

Los Atlanta Falcons abrieron fuego la misma noche del domingo al despedir al técnico Raheem Morris, pocas horas después de un triunfo sobre los New Orleans Saints (19-17) y, pese a la victoria, los Falcons concluyeron la fase regular con un registro de ocho victorias y nueve derrotas que los dejó fuera de las eliminatorias.

El carrusel de cambios tomó velocidad este lunes con las caídas de los entrenadores de Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals y Cleveland Browns.

Las Vegas cesó al veterano Pete Carroll tras una única temporada al mando que finalizó con un balance de 3-14, el peor de la liga junto al de los Cardinals, New York Jets y Tennessee Titans.

Tras 10 derrotas consecutivas, los Raiders también despidieron el año con una victoria el domingo frente a los Kansas City Chiefs (14-12).

Carroll, de 74 años, cuenta con un expediente de 173-134-1 en sus 19 años de trayectoria como entrenador, en la que guió al título a los Seattle Seahawks en 2014.

Con Tom Brady como dueño minoritario y asesor deportivo, los Raiders serán los primeros en elegir en el Draft de la NFL de abril.

El día después de la fase regular, conocido como el "lunes negro" en la NFL, continuó con el cese de Jonathan Gannon por los Cardinals después de tres años y un balance negativo de 15-36.

Los Browns, por su parte, también le abrieron la puerta de salida a Kevin Stefanski tras terminar su sexta temporada en el cargo con 5-12. Para salvar el puesto, a Stefanski no le sirvieron los dos premios al Entrenador del Año que recibió en 2023 y en 2020, cuando lideró a Cleveland a su única victoria en playoffs desde 1994.