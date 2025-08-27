‘Checo’ Pérez firmó por dos años: “Veo a Cadillac como mi último gran proyecto”

En conferencia de prensa con medios mexicanos, el piloto mexicano aseguró que la escudería es un proyecto con ambición que necesita tener éxito por el que siente una responsabilidad importante de dar resultados.

“Regreso no nada más por estar en la Fórmula 1, regreso con este proyecto que es algo lindo y veo este proyecto como el último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1”, dijo en Ciudad de México y detalló que el último año que ha permanecido fuera del paddock le mostró que “quiero cerrar mi carrera como nos merecemos: la afición, la gente que ha confiado en mí, y yo mismo”.

Además, reveló que su contrato con el equipo es por dos años. “Firmé consciente que va a ser un inicio duro, un inicio en el que difícilmente podremos sumar puntos”, pero con plena voluntad de trabajar con el equipo para hacer de Cadillac una escudería competitiva frente a los otros 10 equipos.

Tras el anuncio de su firma con la escudería Cadillac, Sergio Pérez ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México. (Foto: Reuters)

Al respecto de las nuevas regulaciones de la FIA que entrarán en vigor a partir de 2026, Checo Pérez explicó que los efectos de las mismas se podrán ver después de las primeras 10 carreras del calendario, cuando los equipos hayan asimilado mejor los reglamentos y verifiquen qué tipo de adecuaciones deben realizarse.