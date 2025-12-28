Aunque los Packers cayeron 41-24 ante Baltimore, para muchos el marcador no fue lo más importante, pues el desempeño de Willis sorprendió tanto a los aficionados como analistas y, por supuesto, a sus propios rivales, pues hizo uno de los partidos más completos que se recuerden para un mariscal de campo, pues combinó lo mejor en la precisión por aire como explosivas carreras por tierra.

Packers vs Ravens: Un récord histórico en una derrota que no opacó la hazaña

Malik Willis, de 26 años, tuvo una actuación prácticamente perfecta como pasador y corredor, algo raro en la NFL. Superó las 100 yardas por aire, e hizo dos touchdown, uno por pase y otro por carrera, además de que controló el ritmo ofensivo de los Packers durante prácticamente toda la primera mitad del encuentro, dejando a los seguidores de los Green Bay Packers tan sorprendidos como emocionados.

Y hay algo que se debe destacar: la derrota 41-24 no borró el impacto de su actuación, pues logró números que no se registraban desde hace más de 20 años.

Las estadísticas de Malik Willis que explican su gran noche

Los números que logró Malik Willis en el Green Bay Packers vs Baltimore Ravens hablan por sí mismos: completó 18 de 21 pases para 288 yardas, con un envío a la zona de anotación, demostrando una precisión poco común bajo presión.

Además, sumó 60 yardas terrestres y dos touchdowns, esafiando a la defensa de Baltimore abriendo el campo y logrando carreras que hicieron a los fans de los Packers levantarse de su asiento en más de una ocasión.

Malik Willis brilló como pasador y corredor en el duelo Packers vs Ravens. (Foto: Justin Casterline/Getty Images)

La inevitable comparación con la histórica noche de Michael Vick en 2002

El desempeño de Malik Willis recordó una noche legendaria de la NFL por allá de 2002, con la histórica actuación de Mickael Vick, quien en ese entonces era mariscal de campo de los Falcons y registró 337 yardas aéreas ante los Lions, siendo una pieza clave en la victoria de su equipo.

Más de dos décadas después, el joven Willis reabrió los récords con sus impresionantes logros de hoy, confirmando que es un quarterback al que hay que seguir el resto de la temporada y, por supuesto, en un futuro.

¿Quién es Malik Willis, el mariscal de campo de los Green Bay Packers?

Nacido el 25 de mayo de 1999 en Georgia, jugó americano desde muy pequeño y estudió en la Universidad Liberty, ubicada en Virginia. Su nombre completo es Malik Antonio Willis y fue una selección de tercera ronda de los Titans, en el Draf 2022, equipo con el que no tuvo un buen comienzo, pero en 2024 fue traspasado a los Packers y no ha parado.

Solo en los cuatro partidos que ha jugado en la temporada 2025, el joven mariscal de campo ya suma 422 yardas por aire y tres touchdown; mientras que por tierra acumula ya 123 yardas y dos touchdown.

Por el momento, Willis permanece como quarterback suplemente con los Green Bay Packers y su futuro está en medio del debate, pues el próximo año será agente libre, ¿será que los Empacadores apuestan alto por él y lo retienen en el equipo?

El joven quarterback se ha convertido en una de las historias más llamativas de la NFL 2025. (Foto: Patrick McDermott/Getty Images)

Lo cierto es que, gane o pierda su equipo, Malik Willis ya logró algo que muy pocos quarterbacks pueden presumir: una noche histórica que lo colocó en el radar de toda la NFL.