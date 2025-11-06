Quién fue Marshawn Kneeland, el veloz ala defensiva de los Dallas Cowboys

El jugador, que recién había iniciado su segunda temporada en la NFL , era uno de los más prometedores para los Vaqueros e incluso usaba el emblemático número 94 en su playera.

Marshawn Kneeland: una carrera prometedora que terminó demasiado pronto

En 2024, una de las grandes sorpresas de los Cowboys de Dallas fue la selección de un liniero defensivo en la segunda ronda del draft para reforzar su línea ofensiva interior.

Y es que Kneeland no solo era un gran tackleador, era veloz como pocos y tenía el puntaje más alto del draft del año pasado y para muestra una carrera: logró atravesar 40 yardas en 4.74 segundos, un salto vertical de 35 pies y 5 pulgadas y un salto de longitud de 9 pies y 11 pulgadas.

Según el sitio de la franquicia , Marshawn Kneeland, de 24 años, medía 1.9 metros y pesaba poco más de 120 kilogramos, lo que lo hacía perfecto para jugar en la línea defensiva de los Cowboys, asumiendo el papel que había dejado vacante Dorance Armstrong.

A pesar de que en 2024 estuvo fuera seis partidos por una lesión en la rodilla, jugó como titular del equipo en 11 encuentros. Para esta temporada, ya jugaba como titular y apenas hace tres días anotó su primer touchdown en la NFL en el Monday Night contra los Cardinals de Phoenix.

Marshawn Kneeland anotó su primer touchdown con la NFL en el partido contra los Cardenales. (Foto: Stacy Revere/Getty Images)

Marshawn Kneeland: un número 94 digno

Al iniciar su carrera con los Dallas Cowboys, el joven Marshawn recibió el 94 para su playera, un número icónico en la historia del equipo texano.

“Solo quiero sumar al legado del número”, dijo al anunciarse que él portaría el 94. “Quiero retirar el número. Han sido algunos grandes los que lo han usado”.

Este número ha sido particularmente relevante para los Vaqueros pues dos de los jugadores defensivos más importantes en la historia del equipo (e incluso de la NFL) lo usaron antes: Charles Haley, en la década de los 90, y DeMarcus Ware, de 2005 a 2013. Ambos jugadores son parte del Salón de la Fama de la NFL.

¿De qué murió Marshawn Kneeland?

Los Dallas Cowboys informaron que su joven jugador murió durante la madrugada de este jueves. “Marshawn era un compañero de equipo y miembro de nuestra organización muy querido. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

La muerte de Marshawn Kneeland está siendo investigada como posible suicidio, luego de que la policía de Frisco, Texas, dio a conocer que un hombre fue hallado sin vida “por una aparente herida de bala autoinflingida tras una persecución vehicular que involucró a otras agencias y derivó en una búsqueda conjunta en Frisco”.

Los hechos iniciaron la noche del 5 de noviembre, cuando el Departamento de Policía de Frisco respondió a un llamado de ayuda del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que buscaba un vehículo que había evadido a los agentes durante una persecución que siguió hasta la ciudad de Frisco. “Tras perder de vista el vehículo, los agentes lo localizaron minutos después, accidentado en Dallas Parkway en dirección sur, cerca de Warren Parkway”, pero el hombre había huído del lugar a pie y comenzó a buscarse en los alrededores con ayuda de la unidad canina y drones policiacos.

“Durante la búsqueda, los agentes recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas, siendo encontrado a la 1:31 a.m. sin vida, con lo que parecía una herida de bala autoinfligida”.

Por el momento, ni la policía, ni el equipo, ni la familia del jugador han dado más detalles sobre su muerte.