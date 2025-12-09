Llegó al equipo en 2005 y ahora, a sus 82 años, se despedirá de su trabajo. Según el sitio especializado Motorsport, la decisión de su partida fue tomada el lunes en Abu Dabi, tras una reunión de los dirigentes de Red Bull, incluido Oliver Minstzlaff, uno de los directores generales de la empresa, responsable del ala de deportes.

“Helmut Marko decidió retirarse a finales de 2025. A sus 82 años, fue uno de los artífices clave de la era de Red Bull en la Fórmula 1 y también del programa junio de Red Bull”, anunció la escudería en un breve comunicado.

Ha sido una época maravillosa que pude ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento. Todo lo que construimos y logramos juntos me llena de orgullo. Helmut Marko al despedirse de Red Bull

Por su parte, Marko afirmó que la pérdida del Mundial de Pilotos 2025, cuando Max Verstappen quedó a tan solo dos puntos de Lando Norris de McLaren, “le marcó profundamente”.

Helmut Marko: el descubridor de Max Verstappen y Sebastien Vettel

Sí, el austríaco, quien ganó Le Mans en 1971, fue siempre un amigo de Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull que creó la escudería del mismo nombre al comprar Jaguar a finales de 2004.

Al ser tan cercanos, Mateschitz le pidió a Marko que se uniera al proyecto. Así, se convirtió en uno de los pilares del equipo desde su llegada a la parrilla de la Fórmula 1 a inicios de 2005 y, hasta ahora, se ha mantenido como una de las personalidades más influyentes del paddock.

Uno de sus más grandes roles fue ser un cazatalentos de jóvenes para Red Bull. Fue tan poderoso, que su criterio podía llevar a un piloto a la cima o terminar con su carrera.

Helmut Marko insistió en sus críticas a Sergio Perez a pesar de que el mexicano ya no era parte del equipo de Red Bull. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

De hecho, él fue quien descubrió al alemán Sebastien Vettel y al neerlandés Max Verstappen . Ambos son tetracampeones del mundo. También apartó sin miramientos a distintos pilotos y, por supuesto, fue uno de los más acérrimos críticos de Sergio Pérez, a quien continuó culpando de la falta de resultados de la escudería a pesar de que el mexicano ya no formaba parte del equipo en 2025.

Podría decirse que Checo Pérez fue el único piloto que no sucumbió al demoledor martillo de Marko, pues su carrera y logros hablaron más fuerte que las críticas del austríaco.

Ahora, para la siguiente temporada, el francés Isaac Hadjar –a quien Helmut fichó en 2021– será el compañero de Max Verstappen en el primer equipo de Red Bull .

Sus resultados con Red Bull

En los 20 años de historia de la escudería, Helmut Mario ha logrado que Red Bull obtenga:

- 130 victorias

- Ocho títulos de pilotos (cuatro de Vettel y cuatro de Verstappen)

- Seis títulos de constructores a lo largo de 21 temporadas

Sebastian Vettel fue uno de los talentos que Helmut Marko más impulsó. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Por esto, el director del equipo, Laurente Mekies, aseguró que “es una noticia muy triste” que el asesor deportivo deje la escudería. “Este es el final de un capítulo increíblemente exitoso. Su partida dejará un vacío y lo echaremos de menos”.

Con información de AFP

